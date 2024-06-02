3 مصابين في حادث انقلاب تروسيكل بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل أسفل كوبري سندوب بالمنصورة بالدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطه المنصوره بوقوع حادث انقلاب وإصابة 3 أشخاص.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كلا من: مصطفى محمد،١٤ سنة بكسر مضاعف بالساق اليسري ومحمد محمد،٤٧ سنة باشتباه كسر بالساعد الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم وشرين جابر،٤٢ سنه بكدمات بالجانب الأيسر وتم نقل المصابين لمستشفى العام التخصصي.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.