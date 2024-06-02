الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سويلم: تعاون وثيق بين مصر وتنزانيا ورغبة مصرية فى تعزيز التعاون

هاني سويلم
هاني سويلم

 

 

استقبل الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري السفير ريتشارد موتايوبا سفير دولة تنزانيا بالقاهرة وأعرب  سويلم عن سعادته بلقاء السفير، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتى في إطار التعاون الوثيق القائم بين مصر وتنزانيا ورغبة مصر فى تعزيز هذا التعاون المتميز، ومن جانبه أعرب موتايوبا عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى كافة المجالات فى ظل العلاقات الطيبة بين الدكتور سويلم ووزير المياه التنزانى، متوجها بالشكر للدولة المصرية على ما تقدمه من دعم لدولة تنزانيا في مجال الموارد المائية والرى.

وأكد الدكتور سويلم على عمق العلاقات المصرية التنزانية على كافة الأصعدة، حيث يمثل نهر النيل شريان الحياه الذى يربط كافة دول الحوض معًا، مشيرًا إلى أن مصر طالما لعبت دورًا رائدًا لدعم أواصر التعاون بين دول حوض النيل من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

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المشروعات التى يتم تنفيذها تحت مظلة مذكرة التفاهم

وتم خلال اللقاء إستعراض موقف المشروعات التى يتم تنفيذها تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تم من خلال إنشاء عدد (٣٠) بئر جوفي في العديد من المناطق النائية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دولة تنزانيا الشقيقة، حيث تم الإتفاق على الإستمرار فى تفعيل مواد مذكرة التفاهم لحفر عدد (٣٠) بئر جوفى آخر وتنفيذ عدد (٢) من سدود حصاد مياه الأمطار طبقا لمتطلبات الجانب التنزانى.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب التنزانى للمشاركة فى المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية AWARe، مشيرًا لاهمية هذه المبادرة لدولة تنزانيا فى توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات على الأرض فى مجال التكيف في قطاع المياه ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ، كما أشار سيادته لأهمية إستفادة دولة تنزانيا من الدورات التدريبية التى يقدمها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" الذى أنشأته مصر لتدريب وبناء قدرات المتخصصين الأفارقة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة AWARe.

سويلم مصر وتنزانيا وزير الموارد المائية والرى لموارد المائية والرى مجال الموارد المائية

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