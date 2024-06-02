"علاء الدين وملك" عرض مسرحي للأطفال عن تلوث البيئة والقضية الفلسطينة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

شهد مسرح بيت ثقافة القنطرة شرق، العرض المسرحي "علاء الدين وملك " لفرقة مسرح الطفل ببيت ثقافة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، استمرارا للعروض المسرحية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تفاصيل العرض المسرحي

يدور العرض على عدة مفاهيم تربوية ومنها كيفية استخدام الموبيل فى الأشياء المفيدة وعدم الإكثار فى استعماله واختيار ما هو مفيد والحفاظ على نهر النيل من التلوث ويتحدث عن تلوث البيئة والمياه من دخان المصانع ودفن النفايات والحروب المستمرة على البلاد ثم يتم نقل المشهد إلى مشاكل دول العالم وكيفيه معالجة هذا من الأطفال ويتحدث عن قضية "الطفلة الفلسطينية ملك" الشهيدة وكيفية مساعدة أطفال العالم لها تأليف عبده زراع، إعداد وإخراج هشام العطار "ملك وعلاء الدين" إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة جيهان حسن، ونفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن

ببيت ثقافة القنطرة شرق ادارة ابراهيم عبد الشهيد.



وتستمر العروض حتي 7/6 ويأتي العمل ضمن عروض موسم تجربة مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته، ويشارك بالعروض أكثر من ألف طفل وفنان بجميع الأقاليم.

لمساعدتهم في الدراسة.. "عائلة روبو" عرض مسرحي للأطفال بالإسماعيلية

ضمن موسم نوادي مسرح للطفل، شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، انطلاق العرض المسرحي "عائلة روبو" لفرقة مسرح الطفل بالقصر، استمرارا للعروض المسرحية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تدور أحداث العرض عن عائلة روبو التي تتكون من مجموعة من الأصدقاء يقومون بإصلاح روبوت قديم وتحديثه بالذكاء الاصطناعي لمساعدتهم في اكتشاف عوالم جديدة ومختلفة، ومساعدتهم في الدراسة، وأعمالهم المدرسية.

العرض تأليف وأشعار الدكتور طارق عمار، وإخراج محمد علي، ألحان ماهر كمال، إضاءة أحمد حلمي، ديكور وملابس منال سمير، استعراضات شريف مبارك، مخرج منفذ محمد توتوس، هندسة صوتية حاتم فريد، مدير خشبة مسرح عبد السلام إبراهيم.

حضر العرض شيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، ولجنة التحكيم المكونة من المخرج حمدي حسين، المخرج ناصر عبد التواب، مهندسة الديكور نهلة محمود مرسي، وبحضور محمد رشدي مدير القصر.

"عائلة روبو" إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، ونفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسي، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

ويقدم العرض يوميا بالمجان حتى الخميس المقبل 6 يونيو، ويأتي ضمن عروض موسم تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته، ويشارك بالعروض أكثر من ألف طفل وفنان بجميع الأقاليم.