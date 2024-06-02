الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 5 إثر تصادم سيارة و"كارو" في الدقهلية

اسعاف
اسعاف

أصيب 5 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم لسيارة ملاكي مع سيارة “كارو” في مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

 تفاصيل الواقعة

و تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطه دكرنس بوقوع حادث تصادم نتج عنه إصابة 5 أشخاص.

 نتائج الفحص وأسماء المصابين

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كلا من، فاطمة نعيم 41 سنة باشتباه كسر بالساعد الأيمن، ومحمد طلعت، 32 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقري ونجلاء نعيم 25 سنة باشتباه كسر بالساق اليمني، وستهم خليل 45 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وجيهان إبراهيم 45 سنه باشتباه كسر بالعمود الفقري، وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف ونقل المصابين لمستشفى دكرنس، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة. 

حادث تصادم اصابة ٥ اشخاص دكرنس الدقهلية مروان حبيب

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