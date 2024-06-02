الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العلم المصري بجانب الفلسطيني في ختام مهرجان الطبول 2024

العلم المصري
العلم المصري

شهد مسرح السور الشمالي، حضورًا جماهيريًا غير مسبوق في ختام فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية بدورته الحادية عشرة، والذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام". 

تكريم الشخصيات البارزة 

وكرم كل من أمير نبيه، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة ورئيس العلاقات الثقافية الخارجية، والفنان انتصار عبد الفتاح، عددا من الشخصيات البارزة بإهدائهم درع المهرجان وشهادة تقدير، من بين المكرمين الشاعر والمفكر والأديب آباي قونانباييف من كازاخستان، حيث تسلمها بولان جار قينابولي القائم بأعمال السفارة، والفنانة المعلومة بنت الميداح من موريتانيا، وتسلمها المستشار المختار الجيلاني الملحق الثقافي، بالإضافة لتكريم الدكتور محمد عمران وتسلمها نجله، وتكريم نجلاء إبراهيم رأفت من مصر، والفنان محمد طه، شخصية المهرجان ورائد الموال، وتسلمها نجله سعيد.

أقيم المهرجان برعاية المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون بين وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني ممثلة في قطاعاتها المختلفة، ووزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة التنشيط السياحي، ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، ومكتبات مصر العامة، وبنك القاهرة. 

حضور شخصيات مصرية وأجنبية 

وحضر الحفل الختامي عددا من الشخصيات ممثلي المؤسسات والهيئات الثقافية والدبلوماسية فضلا عن مندوبي الصحف والقنوات الفضائية ومن أبرز الحضور أمير نبيه، وأحمد الشافعي، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وسهام إسماعيل، المدير التنفيذي للمهرجان، والملحق الثقافي لموريتانيا، وحشد من الإعلاميين والصحفيين، قدم الحفل يوسف إسماعيل وفيروز عبد الفتاح.

حضور جماهيري ضخم في مهرجان الختام

وأعرب الفنان انتصار عبد الفتاح عن شكره وامتنانه للجماهير الحبيبة على دعمهم الدائم للمهرجان وكل من تعاون في إنجاحه، ووجه شكره للمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ولكل الوزارات المعنية.

كما قدم التهنئة باسم المهرجان للدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، لحصوله على جائزة النيل في العلوم الإنسانية، والفنانة فريدة فهمي لإرسالها تحية خاصة للمهرجان.

رفع العلم المصري مع العلم الفلسطيني

بدأ حفل الختام بالسلام الوطني، تلاه مشاركة أكثر من 35 فرقة مختلفة الثقافات في تظاهرة دولية وحوار فني بديع، مما أكد على التواصل الإنساني والثقافي بين الشعوب، واختتم الحفل برفع العلم المصري مع العلم الفلسطيني، حيث رفعت جميع الفرق والجمهور لافتة "حوار الطبول من أجل السلام".

 

 

 

 

 

 

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