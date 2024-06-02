الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "تعليم مطروح" يبحث مع مديرية الصحة و"التأمين الصحي" الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

عمرو شحاته وكيل
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

زار عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مديرية الشئون الصحية وفرع هيئة التأمين الصحي بمطروح وذلك لاستعراض آخر الاستعدادات قبل انطلاق امتحانات الثانوية.

إجراءات الحماية والأمان

واستعرض وكيل تعليم مطروح  خلال اللقاء مع الدكتورة مي رسلان مدير التأمين الصحي بمطروح سبل تفعيل بروتوكول التعاون بين تعليم مطروح والقطاع الصحي بالمحافظة مناقشا إجراءات الحماية والأمان التي تضمن سلامة الطلاب وكافة المشاركين في العملية الامتحانية. 

توفير الزائرات الصحيات

وأكدت مدير التأمين الصحي خلال لقاءها مع مدير تعليم مطروح ترحيبها الكامل بالتعاون مع المنظومة التعليمية مع الالتزام بتوفير الزائرات الصحيات وتجهيز وتوفير الإسعافات الأولية في  اللجان الامتحانية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية والتنسيق أيضًا مع هيئة الإسعاف من أجل تقديم التعامل الأمثل مع الحالات المرضية للطلاب أثناء أداء الامتحانات. 

مناقشة جهود القطاع الطبى لتوفير الرعاية الصحية للطلاب بلجان امتحانات الثانوية

 

من جانبه التقى وكيل تعليم مطروح مع  الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة،  لمناقشة جهود  القطاع الطبى من أجل توفير الرعاية الصحية لأبنائنا الطلاب بلجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة البالغ عددها ١٤ لجنة بكافة مدن ومراكز المحافظة كما وجه مدير مديرية الصحة كذلك بتوفير الرعاية الصحية للمعلمين المشاركين فى العملية الامتحانية  مع ضمان تقديم الإسعافات الأولية للطلاب باللجان الامتحانية أولا بأول أثناء أداء الامتحان وفق ما يستجد من حالات طارئة.

وأكد الدكتور مبروك  وكيل وزارة الصحة بمطروح  على تقديم كافة أوجه الدعم مشيرا إلى استعداد مديرية الصحة لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والدعم الطبي بكافة اللجان والاستراحات على مستوى المحافظة

اجتماع لاستعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق الثانوية العامة

 

وأشار وكيل تعليم مطروح أن زيارته للجهات المعنية تأتي تنفيذا لتوجيهات المحافظ وذلك قبل الاجتماع التنسيقى المنتظر عقده الأربعاء المقبل 5 يونيو الجاري، برئاسة المحافظ لاستعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق الثانوية العامة وبما يضمن تهيئة المناخ الأمن المناسب لأداء الامتحانات حرصًا على سلامة وصحة الطلاب وجميع المشاركين في الامتحانات مع تذليل أي عقبات بالتنسيق بين كافة الاجهزة بالمحافظة والخروج بالعملية الامتحانية بشكل آمن، و ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بتكثيف الاستعدادات قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/ 2024 يوم الاثنين العاشر من يونيو الجاري

عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح
وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح مديرية الشئون الصحية فرع هيئة التأمين الصحي بمطروح انطلاق امتحانات الثانوية العامة مطروح

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