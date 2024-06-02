الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بكام أسعار الدواجن اليوم الأحد 2 يونيو 2024 في بورصة الدواجن؟

الدواجن
الدواجن

أعلنت البورصة اليوم الأحد 2 يونيو 2024، عن ترا في أسعار الدواجن مع بداية التعاملات الصباحية، حيث سجلت اسعارها تراجع 4 جنيهات، فقد بلغت اسعارها اليوم 90 جنيه للكيلو بعد أن سجلت أمس 94 جنيه في الكيلو داخل بورصة الدواجن الرئيسية.

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 2 يونيو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم السبت 1 يونيو 2024

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل تعلامات البورصة الصباحية اليوم الاحد 2 يونيو والتي جاءت وفقا إلي آخر تحديث كالتالي:

سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم الأحد 
 

تراجعت أسعار لحم الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم الأحد لتسجل 90 جنيهًا للكيلو، مقابل اسعاو انس والتي سجلت 94 جنيه في الكيلو، وقد يصل سعره إلى المستهلك 105 جنيهات للكيلو.

سعر كيلو الدواجن الساسو اليوم الاحد 

ارتفعت اسعار  لحم الدواجن الساسو اليوم الأحد لتسجل اسعارها مابين 114 الي 115مقابل اسعار امس والتي سجلت مابين103 و104 جنيهات للكيلو في المزرعة، وتصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية بسعر 125 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم الاحد

  
بلغ سعر لحم الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 115 و120 جنيهًا للكيلو، ويصل إلى المستهلك بسعر 130 جنيهًا للكيلو، وذلك حسب المنطقة. كما سجل سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء 85 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

سعر كيلو البانيه والكبد اليوم الأحد

 بلغ سعر كيلو البانيه في الأسواق الشعبية 225 جنيهًا، وقد يختلف السعر حسب المنطقة. أما أسعار كيلو الأوراك فقد تراوحت بين 96 و152 جنيهًا للكيلو، حسب المنطقة. 

واستقرت أسعار الكبد والقوانص ما بين 89 و96 جنيهًا للكيلو. وسجلت أسعار الأجنحة اليوم ما بين 71 و82 جنيهًا للكيلو في الأسواق الشعبية.

 أسعار البيض اليوم الأحد

كرتونة البيض الأحمر: تراوحت أسعارها بين 130 و132 جنيهًا.
كرتونة البيض الأبيض: تراوحت أسعارها بين 128 و129 جنيهًا.
كرتونة البيض البلدي: يباع للمستهلك بسعر يبدأ من 130 جنيهًا.

تعكس هذه الأرقام الاستقرار النسبي في بورصة الدواجن اليوم الاحد، وسط توقعات بمزيد من التغيرات وفقًا للظروف المناخية والعوامل الاقتصادية المؤثرة على السوق.

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