الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا والعظمى بالقاهرة 37

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد طقسًا شديد الحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارًا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وعن الظواهر الجوية، قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات







المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 24

العاصمة الإدارية 38 23

6 أكتوبر 38 23

بنهــــا 37 24

دمنهور 36 23

وادي النطرون 37 23

كفر الشيخ 35 23

المنصورة 36 22

الزقازيق 37 23

شبين الكوم 37 23

طنطا 36 23

دمياط 29 22

بورسعيد 29 22

الإسماعيلية 37 21

السويس 37 21

العريش 30 19

رفح 29 19

رأس سدر 37 23

نخل 35 15

كاترين 33 14

الطور 37 25

طابا 36 23

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 33 22

العلمين 32 22

مطروح 29 21

السلوم 32 23

سيوة 41 25

رأس غارب 39 29

الغردقة 41 29

سفاجا 41 30

مرسى علم 41 30

شلاتين 40 28

حلايب 35 27

أبورماد 38 28

رأس حدربة 35 27

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 27

قنا 45 28

الأقصر 45 29

أسوان 45 30

الوادي الجديد 44 28

أبوسمبل 44 30

