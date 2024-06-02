الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صيانة أعمدة الإنارة وتغيير اللمبات التالفة فى زفتى بالغربية

صيانة الاعمدة بمدينة
صيانة الاعمدة بمدينة زفتى

باشرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، برئاسة إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، جهودها المستمرة في أعمال ترشيد الكهرباء بالإنارة العامة، ومنع السرقات والوصلات المخالفة، وتعكس هذه الجهود الالتزام بتوفير خدمات كهربائية مستدامة في المحافظة، كما تسهم هذه الإجراءات في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة آمنة ومريحة.

وقال "فايد" إن فريق الإنارة والكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى قام بأعمال ترشيد الكهرباء والإنارة العامة، وصيانة الأعمدة، وتركيب الكشافات LED، واللمبات الجديدة، وذلك على مدار الأسبوع بقطاعات ومناطق المركز والمدينة.

وتضمنت هذه الإجراءات صيانة وتركيب الكشافات واللمبات الجديدة، وتركيب لمبات LED جديدة، كما تم أيضًا صيانة وشد الأسلاك على الأعمدة في بعض المناطق، واستبدال الأسلاك المتهالكة، وإزالة الشدات المخالفة.

واكد رئيس مركز ومدينة زفتي، أن الحملة تمكنت من صيانة نحو 72 كشافًا وتركيب 27 كشافًا ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

كما تضمنت الحملة أيضًا إزالة الشدات والوصلات المخالفة، وفصل التيار الكهربائي عن المخالفين، وتهدف هذه الجهود إلى منع سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية. 

وتتم متابعة العمل المستمر لمنع عودة التوصيلات العشوائية غير المرخصة وغير الشرعية التي تتسبب في خسائر كبيرة للدولة، وتتم أيضًا متابعة أعمال الصيانة لاستمرار حل مشكلات المواطنين، من خلال إنشاء غرف عمليات دائمة لمواجهة الطوارئ.

من جهته، وجه الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بالعمل على إزالة الشدات والوصلات المخالفة وسرعة فصل التيار عن المخالفين على كافة أنحاء المحافظة، والمحافظة على عدم السماح بسرقة التيار الكهربي، مع المتابعة المستمرة لعدم العودة للتوصيلات العشوائية غير المرخصة وغير الشرعية والتي تكبد الدولة خسارة كبيرة، أعمال الصيانة أولًا بأول، لحل مشكلات المواطنين، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

كما تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، استمرار أعمال الرصف والتطوير بطريق جسر مصرف محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بقرية محلة مركز طنطا بطول 400م، حيث تم الانتهاء من  تشغيل طبقه الأساس  بكامل طول  القطاع كما تم  تأسيس  التربه  اسفل قطاع التوسعه  ليتحمل  الأحمال المرورية  المتوقعة فى أماكن انتظار السيارات وجاري تشغيل طبقه الأساس بها.

مركز ومدينة زفتي الالتزام بتوفير خدمات كهربائية مستدامة تحسين جودة الحياة للمواطنين توفير بيئة آمنة ومريحة ركيب الكشافات واللمبات الجديدة تركيب لمبات LED جديدة

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