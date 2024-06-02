الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رواية "تاج" على طاولة منتدي الاستقلال الثقافي.. الثلاثاء

غلاف الرواية
غلاف الرواية

رواية تاج، للكاتب الروائي هاني القط، محور لقاء جديد من لقاءات منتدى الاستقلال الثقافي، والتي تعقد يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساء.

مغيث وسالم والشريف.. ثلاثة رؤي لـ رواية تاج

في محور "نصوص لافتة" يناقش الدكتور كمال مغيث والقاص أمل سالم، والدكتور أحمد إبراهيم الشريف رواية "تاج" للروائي المصري هاني القط الصادرة عن بيت الحكمة، وذلك في السابعة من مساء الثلاثاء الموافق الرابع من يونيو الجاري، في منتدى الاستقلال الثقافي ومقره بالدور الثامن في (1) شارع طلعت حرب بالقرب من ميدان التحرير، ويدير الندوة الشاعر المصري أحمد سراج.

و"هاني القط"، كاتب مصري، وهو عضو اتحاد كتاب مصر. فضلا عن رواية تاج صدر له عدة أعمال روائية وقصصية، كما كتب السيناريو لثلاثة أفلام تسجيلية هي: الفواخرية" و"العازف" و"ظل النخيل" ومن أعماله: «لاشيء في المدى» (مجموعة قصصية)، 2001، «سماء قريبة» (مجموعة قصصية)، 2008، «سيرة الزوال» (رواية)، 2009، «مدن الانتظار» (مجموعة قصصية)، 2010، «تحت سماء الله» (قصص للأطفال)، 2014، «رايات الموتى» (رواية)، 2016، «العازف» مجموعة قصصية)، 2019. وقد حصل على عدد من الجوائز المميزة منها: " جائزة الثقافة الجماهيرية في القصة، 2008، جائزة الشارقة للإبداع العربي في الرواية، 2009، جائزة الثقافة الجماهيرية في الرواية، 2010، جائزة مؤسسة أخبار اليوم في القصة القصيرة، 2010، جائزة دبي الثقافية في القصة القصيرة، 2015، جائزة الشارقة للإبداع العربي في قصص الأطفال، 2014، جائزة الكويت لمسرح الطفل، 2016.

ووفق سراج مدير المنتدى: "تمثل رواية تاج شمس اقتراحًا سرديًّا ممتلئًا بالاشتغالات على أكثر من جهة؛ فلدينا التناص والصوفية والقهر السياسي والمقاومة السلمية والتلاعب الفني وشعرية السرد ورؤية العالم، وهو ما سيدفع القارئ للعودة للنص أكثر من مرة، وللناقد بأن يجد أمامه ميدانًا نموذجيًّا للدرس والتحليل"

نظرة على نشاطات منتدي الاستقلال الثقافي

يذكر أن منتدى الاستقلال نشاط ثقافي يتضمن لقاءات تدور حول محاور منها:

 (1) نصوص لافتة: ويناقش الأعمال الثقافية التي حققت صدى طيبًا. 

(2) أدباء عرب: ويستضيف كتاب من مختلف الأقطار العربية.

(3) المبدع أولا: ويحرص على إبراز وجوه الإبداع الأدبي لدى الكتاب الذين يجمعون بين الإبداع والنقد والترجمة.

(4) التجربة.. علامات ثقافية: ويستضيف الكتاب أصحاب المشروعات المميزة.

(5) شهادة امتنان: ويستضيف الأنشطة الثقافية المؤثرة والفعالة.

ويدير المنتدى الشاعر والكاتب أحمد سراج، ويقام في مركز الاستقلال للبحوث والاستشارات الذي يرأسه دكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، ومقرر لجنة السياسات بالمجلس الأعلى للثقافة السابق.

رواية تاج الكاتب الروائي هاني القط منتدى الاستقلال الثقافي دكتور جمال زهران الشاعر أحمد سراج الثقافة الجماهيرية

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