أول تعليق من بيريز بعد تتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا

أبدى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، سعادته الشديدة بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا 2024 للمرة الـ15 في مسيرته.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية "لندن".

وقال "بيريز"، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "الفوز بدوري الأبطال ليس أمرًا سهلًا، ريال مدريد في تلك البطولة لديه تاريخ كبير يعرفه العالم كله، وإذا كان الدافع أكبر سنحصل على بطولات أخرى".

وأضاف: "توني كروس خرج من الباب الكبير وأنهى مسيرته بعد تحقيقه دوري الأبطال وبأداء رائع على مدار الموسم، سيصبح أحد أعظم لاعبي ريال مدريد في التاريخ".

وأكمل: "كورتوا قدم أداء رائع في النهائي، هذا ما كنت أنتظره إنه أفضل حارس في العالم".