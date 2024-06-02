الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. تسيير 25 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

استمرارا للجسر الجوى الذى سيرته مصر للطيران الناقل الوطني لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة، تبدأ الشركة اليوم الأحد، تسيير 25 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة.

وأكدت الشركة فى بيان، أن الرحلات هى:

11 رحلة القاهرة - جدة  
9 رحلات القاهرة- المدينة المنورة 
3 رحلات كوناكري - المدينة 
2 رحلات باماكو - المدينة

حجاج الوزارات 

وأشارت إلى أن بعثة الحج تشمل حجاج وزارات الداخلية، الصحة، التضامن، السياحة والآثار، الطيران المدني، بالإضافة إلى حجام تضامن القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، مطروح، حجاج قرعة القاهرة، الشرقية، بورسعيد، دمياط، البحيرة، كما سيتم نقل حجاج الترانزيت وحجاج باماكو وكوناكري وحج الأفراد.

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