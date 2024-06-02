أسامة القوصى لـ"الشاهد": مصطلح "سلفى عقلانى" بدأت أطلقه على نفسى بعد أحداث 25 يناير

قال الدكتور أسامة القوصي، الداعية والباحث الإسلامي، إن "مصطلح "سلفي عقلاني" بدأت أطلقه على نفسي بعد أحداث 25 يناير، وكان كل تركيزي هي مهاجمة الأشخاص الذين يمتلكون أفكار كالتي كنت أمتلكها".

وأضاف الدكتور أسامة القوصي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: “أصبحت ضد هذه الأفكار المتمثلة في التكفير، فالتكفير حرام، لا يجوز أن أكفر أحد، كما أنني كنت ضد التبديع وضد الجماعات والتنظيمات والتي من بينها الجماعة الإسلامية”.

وتابع: "الجماعة الإسلامية خططت وكلفت أحد الشباب باغتيالي بعد هجومي على أفكارهم".