الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التموين يكشف تكلفة سوء استخدام الخبز المدعم ونسبة هدر القمح

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية تحسين استخدام الخبز المدعم في المنظومة الخاصة بدعم الخبز، مشيرًا إلى الحاجة للتوجه نحو الدعم النقدي المشروط كحلًا فعّالً للتحكم في تكلفة سوء استخدام الخبز المدعم.

وأوضح "المصيلحي"، خلال حديثه عبر برنامج "كلمة أخيرة"، على شاشة ON، أن الدراسات التي أجريت بواسطة شركات متخصصة، بتمويل من البنك الدولي، أظهرت أن تكلفة سوء استخدام الخبز المدعم لا تقل عن 10-15% من قيمة الدعم المقدم لبند الخبز.

وعند الحديث عن الأوجه المختلفة لسوء الاستخدام، أشار "المصيلحي" إلى تنشيف الغريف وبيعه في السوق، مؤكدًا أن الهدف يجب أن يكون استخدام العيش في الاستهلاك الإنساني وليس كبديل.

وفيما يتعلق بحسابات هدر محصول القمح، أشاد "المصيلحي" بالمشروع القومي للصوامع الذي بدأ في عام 2014، مؤكدًا أن نسبة هدر القمح أثناء حصاده وجمعه وتشوينه انخفضت بشكل كبير، حيث لا يتجاوز 0.3%، مما يمثل توفيرًا كبيرًا في الموارد.

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