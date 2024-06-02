الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التموين يشيد بتعاون المواطنين بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة

وزير التموين الدكتور
وزير التموين الدكتور علي مصيلحي

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، نجاح تطبيق منظومة الخبز الجديدة في مصر، قائلًا: "شهدت تطبيقًا جيدًا خاصة مع شمول الوعي بالمنظومة الجديدة والتنبيه على كافة المديريات، كما تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة منذ الصباح الباكر على مستوى الوزارة وعلى مستوى كل مديرية والمحافظين أيضًا قاموا بكافة الجهود على الأرض".

وأضاف المصيلحي، خلال حديثه عبر برنامج "كلمة أخيرة"، على شاشة ON، أنه لم يتم رصد أي شكوى من أي محافظة في اليوم الأول من تطبيق المنظومة الجديدة، وأوضح أن القرار الصادر بالمنظومة الجديدة ينص على أن رغيف الخبز يجب أن يكون وزنه 90 جراما بجودة ومصنعية جيدة، وبسعر 20 قرشًا يحقق كل الشروط.

وفيما يتعلق بالدقيق المدعم، أشار "المصيلحي" إلى أن بعض أهالي سوهاج والفيوم والجيزة يحصلون على جزء منه ويعدون الخبز في المنزل، وبدلًا من كمية 10 كيلو بسعر 7.5 جنيه، أصبح سعر الخبز 30 جنيهًا بنفس زيادة سعر الدقيق المدعم.

في ختام حديثه، أعرب "المصيلحي" عن شكره للمواطنين، قائلًا: "عاوز أشكر المواطنين أنهم موجودين معانا لأنهم جزء من الحل وليسوا جزءًا من أي مشكلة، نحن موجودين لخدمة هذا المواطن".

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