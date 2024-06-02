وزير التموين: ندعم سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 84%

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أن الدولة تدعم سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 84%، بعد رفع سعره إلى 20 قرشًا بدلًا من خمسة قروش.

وأوضح المصيلحي، خلال حديثه عبر برنامج "كلمة أخيرة"، على شاشة ON، أن سعر رغيف الخبز في عام 2006 كان خمسة قروش أيضًا، مقابل سعر تكلفة حقيقية تبلغ 20 قرشًا، مما يعني أن نسبة الدعم كانت 75% في ذلك الوقت.

وبالنظر إلى التحديات الحالية، أكد "المصيلحي" أنه لا يمكن الإبقاء على سعر خمس قروش للرغيف بعد 36 سنة، نظرًا للتحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، مشيرًا إلى أن تحمل الدولة لمثل هذه المبالغ أصبح كبيرًا، وأن قيمة رغيف العيش أصبحت صفرًا، وبالتالي، تم رفع سعر الغريف إلى عشرين قرشًا، مما يعني مشاركة المواطن بنصف الزيادة في تكلفة الدعم.

وفي ختام حديثه، أشار إلى أهمية تحقيق توازن بين تقديم الدعم والحفاظ على استدامته، مشددًا على أن أي تدابير تتخذ يجب أن تكون للحفاظ على استمرار الحكومة في دعم جميع الفئات الاجتماعية.