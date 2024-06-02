17 جمعية مشهرة للقبائل العربية تعلن انضمامها لـ اتحاد القبائل

عقد رؤساء وممثلو 17 جمعية مشهرة للقبائل العربية مساء اليوم في مقر جمعية المنصورية لأبناء أسوان بالقاهرة، اجتماعا بحضور نحو 40 رمزا أعلنوا فيه انضمامهم لاتحاد القبائل العربية والعائلات، ودعمهم وتأييدهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في دفاعه عن ثوابت الدولة الوطنية ومواجهة التحديات المحيطة.

ووجه الحاضرون التحية إلى الرئيس ومواقفه الرافضة لسياسة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وشارك في الاجتماع النائب مصطفى بكري ممثلا عن رئيس الاتحاد.

كما شارك في الاجتماع كل من:

1- الجمعية العامة لاتحاد القبائل العربية المصرية ويمثلها النائب علي فريج راشد.

2- جمعية تجار شمال سيناء ويمثلها عبدالله قنديل بدوي.

3- الجمعية الخيرية لجموع القبائل العربية والأسوانية ويمثلها صلاح أحمد محمود.

4- جمعية القبائل المصرية لتنمية الصناعات الحرفية ويمثلها د/فوزي فاضل.

5- الجمعية الأهلية لتنمية القبائل العربية وجنوب الصعيد ويمثلها محمد حامد سليم.

6- الجمعية الخيرية لأبناء قبائل الشواعر ويمثلها -سالم عبدالهادي عبدالنبي.

7- جمعية قبائل الجعافرة ويمثلها حبيب منصور سيد عبادة.

8- الجمعية الخيرية لقبائل البدو ويمثلها صالح رجب يونس.

9- جمعية أبناء مطروح الخيرية للقبائل العربية ويمثلها شريف حميدة عبدالله.

10- مؤسسة ترابط قبائل مصر العربية ويمثلها محمد محمود البطران.

11- الجمعية الأهلية لحماية البيئة ويمثلها عبدالله علي الحجاوي.

12- جمعية أبناء الصعيد والقبائل العربية ويمثلها أبو الحجاج عبدالغني السيد بلال.

13- جمعية هيئة قبأئل وشباب الوطن للتنمية ويمثلها فوزي شعيب السمالوسي.

14- الجمعية المصرية الدولية لحقوق الإنسان ويمثلها إسماعيل الأنصاري.

15- جمعية أبناء القبائل بمطروح ويمثلها عطية صالح جبران.

16- جمعية للقبائل والمصرية ويمثلها القبطان عمر مختار صميدة.

17- جمعية المجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية ويمثلها سالم محمود سالم يونس.

18- جمعية قبائل الأنصار ويمثلها بمركز إدفو ويمثلها عاطف عبدالحميد عشماوي.

19- الجمعية المصرية العامة لقبائل العبادة ويمثلها عبدالفتاح حسن.

20- مؤسسة مدينتي لتنمية المجتمع ويمثلها مها عايش علي.

21- جمعية المدينة المنورة لأبناء النجار ويمثلها لواء علي الدين النجار.

22- جمعية أنصار مصر للتنمية ويمثلها محمود محمد جبر.

23- مؤسية الحنان للتنمية وتمثلها النائبة حنان محمد عبدالمنعم.

24- مجلس شيوخ القبائل ويمثله الشيخ علي فريج راشد.

اتحاد القبائل

اتحاد القبائل

اتحاد القبائل

اتحاد القبائل

اتحاد القبائل

اتحاد القبائل

اتحاد القبائل

اتحاد القبائل

اتحاد القبائل

اتحاد القبائل

اتحاد القبائل

اتحاد القبائل