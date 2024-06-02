نبيل فهمى: نتنياهو يفقد اتزانه ومخرجات قمة البحرين تفتقد الإجراءات اللازمة

أكد نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري السابق، على بعض النقاط المهمة بشأن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يؤمن بحل الدولتين، وأنه تعهد بعدم إعادة إدارة قطاع غزة للسلطة الفلسطينية.

أعرب فهمي، في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، عن دعمه للجهود المصرية للتوصل إلى حل يحقق التوافق بين الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن مخرجات قمة البحرين لم تحتوي على الإجراءات اللازمة لتحقيق التقدم المطلوب في القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الفلسطينيين بحاجة ماسة إلى الأمل، خاصةً في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، مؤكدًا أنه بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، فهو يعمل على تهدئة الأوضاع مع الجانب الإسرائيلي لتحقيق استقرار المنطقة.

أشار أيضًا إلى أن أي اتفاق مرحلي يجب أن يرتبط بحل الدولتين، مع تقنينه دوليًا لضمان تحقيق الهدف المنشود، كما وصف نتنياهو بأنه سياسي محنك، لكنه فقد اتزانه بسبب تحالفه مع أقصى اليمين المتطرف.