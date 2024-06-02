السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصواء الخلالى توجه تساؤلات لـ"الإسكان" بشأن وقف نظام التخصيص بالدولار.. وتطلب الرد

الاعلامية قصواء الخلالي
الاعلامية قصواء الخلالي

انتقدت الاعلامية قصواء الخلالي وقف وزارة الإسكان نظام التخصيص بالدولار من الخارج بداية من هذا الشهر يونيو 2024، لحين تقييم الموقف ومراجعة مختلف النتائج لهذه الطروحات ومدى توافقها مع السياسات التى ينتهجها البنك المركزي.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج “في المساء مع قصواء” المذاع على فضائية “سي بي سي”، أننا لم نجد أي أحد من وزارة الإسكان يعلق على الأمر، رغم كثرة التعليقات والشكاوى بشأنه، معقبة: "تساؤلات المصريين لا تتوقف عن تفاصيل قرار وزير الإسكان بوقف نظام التخصيص بالدولار من الخارج".

وتعجبت الخلالي من من تصريحات وزارة الإسكان بشأن نجاح قرار تخصيص الأراضي بالدولار في إدخال ما يقرب من 10 مليارات دولار لخزينة الدولة المصرية خلال أقل من عام ونصف، مضيفة: "هذا القرار أعاد علينا كل هذه المليارات فلماذا توقف".

وتابعت لماذا سيتوقف العمل مؤقتا لحين مراجعة المواقف؟، ماذا حدث في هذا الأمر رغم أنه أدر مليارات كثيرة".

وأشارت إلى "أننا نريد تفسيرا لماذا توقف هذا الأمر في ظل احتياجنا للدولار ومحدش على راسة بطحة".

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