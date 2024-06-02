عمرو الفقى يشيد بدعم البابا تواضروس الثانى لإنتاج العمل الوثائقى "أم الدنيا 2"

وجّه عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مشيدًا بالدعم والتكريم الذي قدمه البابا لصناع العمل الوثائقي الدرامي "أم الدنيا 2"، خلال حفل إطلاق الجزء الثاني من مسلسل الدراما الوثائقية "أم الدنيا"، وهو أحدث الأعمال الأصلية لمنصة WATCH IT الرقمية، والذي أقيم مساء أمس السبت، بالتزامن مع ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر.

عمرو الفقي يشيد بدعم البابا تواضروس الثاني لإنتاج العمل الوثائقي"أم الدنيا 2"

وكتب "الفقي" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “سعدت اليوم بتكريم الدكتورة نشوى جاد رئيسةً مجلس إدارة شركة واتش إت وإحدى القيادات التي نفتخر بها في الشركة المتحدة، من قبل قداسة البابا تواضروس الثاني في احتفالية رحلة العائلة المقدسة التي أقيمت في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية عن سلسلة وثائقيات أم الدنيا الجزء الثاني الذي يروي رحلة ومسار العائلة المقدسة لمصر”.

وتم خلال الاحتفالية عرض أول حلقتين من مسلسل الدراما الوثائقية "أم الدنيا"، والذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر أن يعرض على منصة WATCH IT، يوم الخميس المقبل الموافق 6 يونيو، على أن يعرض بواقع حلقتين كل أسبوع ويستعرض العمل الدرامي الوثائقي الجديد رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر.

احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر

وتقام احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، حاليا، داخل كنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور نخبة كبيرة من السفراء والوزراء والقديسين والفنانين، فى مقدمة هؤلاء أشرف سلمان رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، والكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنانة سوسن بدر والمخرج محمود رشاد، نشوى جاد الحق الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الرقمية‏، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة فردوس عبدالحميد، والمخرج محمد فاضل، وأنوشكا، وبوسي، وسوزان نجم الدين وبوسي، وبسمة، وعدد كبير من المسؤولين والإعلاميين.