"الحياة حلوة".. السيمفونى يعزف بالطابع الإيطالى على المسرح الكبير (صور)

رسمت الثقافة المصرية صورة للتواصل الإبداعى مع دول العالم، حيث أقامت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد بالتعاون مع سفارة إيطاليا بالقاهرة حفلا على مسرحها الكبير بعنوان "الحياة حلوة" لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو الايطالي اليساندرو تيروتا وبمشاركة العازفان محمد شمس (بيانو)، ومحمد جمال (ترومبون).

الحياة حلوة.. السيمفونى يعزف بالطابع الإيطالي على المسرح الكبير

استقبل الجمهور السيمفوني بالتصفيق الحاد، وخلال الحفل تجمل السيمفونى بالطابع الإيطالى مجسدا أحد أهم الأساليب الفنية فى العالم، ورفع الحفل لافتة كامل العدد، ومع عدد من الأعمال المميزة أجرى العازفون حوارا إبداعيا وأجادوا فى عزف نوافير روما - العيد الروماني لـ أوتورينو ريسبيجي ، كونشيرتو البيانو والأوركسترا - كونشيرتو الترومبون والأوركسترا لـ نينو روتا.

أوركسترا القاهرة السيمفوني

يشار إلى أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل من الحفلات المتنوعة التى تلقي الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية إلي جانب الأعمال المصرية فى القالب الكلاسيكى.

السيمفونى يعزف بالطابع الإيطالي على المسرح الكبير

السيمفونى يعزف بالطابع الإيطالي على المسرح الكبير

السيمفونى يعزف بالطابع الإيطالي على المسرح الكبير

السيمفونى يعزف بالطابع الإيطالي على المسرح الكبير

السيمفونى يعزف بالطابع الإيطالي على المسرح الكبير

السيمفونى يعزف بالطابع الإيطالي على المسرح الكبير

السيمفونى يعزف بالطابع الإيطالي على المسرح الكبير