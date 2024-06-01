السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصدر لـ"الدستور": ندعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنتاج الكهرباء

إنتاج الكهرباء
إنتاج الكهرباء

قال مصدر في وزارة  الكهرباء والطاقة المتجددة إن قطاع الكهرباء يدعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنتاج الكهرباء، لافتا إلى أن مشروع محطات بنبان للطاقة الشمسية يعد أكبر مثال حي على تلك المشاركة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو من يحدد تعريفة التغذية للمشروعات التي ينتجها القطاع الخاص في مصر وفق لائحة محددة.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أعلن عن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في المرحلة الأولي من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة المنشأة عن طريق القطاع الخاص، والتي سيسمح لها باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ويستقبل الجهاز تلقي الطلبات في الفترة من مطلع شهر يونيو الجاري، وحتى نهاية أغسطس المقبل.

ووفق التقرير الذي قدمه وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر لمجلس الوزراء فإن إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يتضمن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياح بقدرة اجمالية ٥٠٠ ميجاوات وبيع الطاقة المنتجة لمستهلكين جدد، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الجهاز أقر مؤخرًا القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا وكافة العقود اللازمة في هذا الشأن.

ونوه الدكتور محمد شاكر إلى ما تم عقده من اجتماعات وجلسات تشاورية لاستعراض القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا، بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء، حيث تم الأخذ في الاعتبار معظم ملاحظات المشاركين في هذه الجلسات في المستندات النهائية التي تم اعتمادها.

وأضاف الوزير أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بنشر الوثائق على الموقع الإلكتروني الخاص به "www.egyptera.org"، مشيرًا إلى أنه سيكون بإمكان المستثمرين التقدم بطلباتهم عن طريق هذا الموقع الإلكتروني بدءًا من اليوم.

وزارة الكهرباء والطاقة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مشروعات انتاج الكهرباء جهاز مرفق تنظيم الكهرباء جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك الكهرباء

مواد متعلقة

الحكومة تسعى لتوفير 42% من الكهرباء عن طريق مصادر متجددة بحلول 2030

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

أسامة القوصى يكشف لـ"الشاهد" كواليس ترحيله من السعودية بتوجيهات الأمير نايف (فيديو)

وكيل "صحة بنى سويف" تفاجئ مستشفى الفشن المركزي

محامي الشيبي ينفعل على الهواء ويهدد باللجوء للفيفا

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اختفاء "فتاة دكرنس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين