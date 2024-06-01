مصدر لـ"الدستور": ندعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنتاج الكهرباء

قال مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن قطاع الكهرباء يدعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنتاج الكهرباء، لافتا إلى أن مشروع محطات بنبان للطاقة الشمسية يعد أكبر مثال حي على تلك المشاركة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو من يحدد تعريفة التغذية للمشروعات التي ينتجها القطاع الخاص في مصر وفق لائحة محددة.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أعلن عن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في المرحلة الأولي من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة المنشأة عن طريق القطاع الخاص، والتي سيسمح لها باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ويستقبل الجهاز تلقي الطلبات في الفترة من مطلع شهر يونيو الجاري، وحتى نهاية أغسطس المقبل.

ووفق التقرير الذي قدمه وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر لمجلس الوزراء فإن إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يتضمن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياح بقدرة اجمالية ٥٠٠ ميجاوات وبيع الطاقة المنتجة لمستهلكين جدد، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الجهاز أقر مؤخرًا القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا وكافة العقود اللازمة في هذا الشأن.

ونوه الدكتور محمد شاكر إلى ما تم عقده من اجتماعات وجلسات تشاورية لاستعراض القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا، بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء، حيث تم الأخذ في الاعتبار معظم ملاحظات المشاركين في هذه الجلسات في المستندات النهائية التي تم اعتمادها.

وأضاف الوزير أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بنشر الوثائق على الموقع الإلكتروني الخاص به "www.egyptera.org"، مشيرًا إلى أنه سيكون بإمكان المستثمرين التقدم بطلباتهم عن طريق هذا الموقع الإلكتروني بدءًا من اليوم.