محلل سياسى: بايدن يريد إنقاذ مستقبله السياسى بمقترح الهدنة فى غزة

أكد الداه يعقوب الخبير في الشئون الأمريكية، أن سبب طرح بايدن لمقترح جديد بشأن الحرب على غزة هو قرب الانتخابات الأمريكية وسط حالة غضب داخلي بأمريكا، موضحًا أن بايدن يريد إنقاذ مستقبله السياسي.

وأضاف الداه يعقوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن بايدن يريد إنقاذ مستقبله السياسي عبر خارطة الطريق التي أعلن عنها لوقف الحرب في غزة، مؤكدًا أن واشنطن تعول على الانقسام الذي تشهده حكومة الحرب الإسرائيلي.

وتابع: "زعيم المعارضة الإسرائيلية وافق على الخارطة والشارع الغاضب وكان في تهديد لوزراء بخروج من حكومة الحرب الإسرائيلية وبايدن يعول على كل هذا، ونتنياهو يدرك أن مستقبله السياسي على كف عفريت حينما تنتهي الحرب وسيكون هناك محاسبات قضائية".