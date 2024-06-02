الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محلل سياسى: صفقة بايدن بشأن غزة وافق عليها مجلس الحرب الإسرائيلى مسبقا

الدكتور خالد شنيكات
الدكتور خالد شنيكات

قال الدكتور خالد شنيكات، المحلل السياسي، إن المظاهرات الإسرائيلية ما زالت مستمرة، ولكنها ليست مؤثرة، لافتًا إلى أن 75% من اليمين الإسرائيلي مؤيد للحرب على قطاع غزة، لكن التغير المهم الذي بدا مهما في صفقة تبادل المحتجزين التي بادر بها بايدن، هو أن مجلس الحرب وافق عليها قبل الإعلان عنها.

وأضاف شنيكات، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج "عن قرب"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش العسكري تغير مزاجه في تأييد الحرب والدفع بقوة، ووصلت لمرحلة الإنهاك وعدم تحقيق نتائج على أرض الواقع، لافتًا إلى أن محكمة العدل الدولية ذاهبة إلى اتخاذ قرارت حاسمة مع إسرائيل ضمن المهلة وباتت مسألة إنهاء الحرب مهمة.

وواصل: "إسرائيل باتت تعيش في عزلة دولية، ودول كانت مؤيدة لإسرائيل بدأت في توجيه الانتقادات لها، وأصبحت هناك دول أوروبية التحقت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن التظاهرات الإسرائيلية ليست وحدها التي تدفع حكومة الاحتلال بتغيير مسارها، ولكن هناك ضغوط مختلفة تدفع إلى ذلك.

محلل سياسي مجلس الحرب الإسرائيلي غزة عن قرب القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

رمزى عودة: لا يمكن تحقيق الاستقرار فى المنطقة بعد العدوان إلا بوجود نفوذ مصرى كبير

نتنياهو سيعقد غدا جلسة لمناقشة أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية

نتنياهو يقبل دعوة للكونجرس الأمريكي لإلقاء كلمة بشأن الحرب في غزة

وزير خارجية الإمارات: نثمن جهود مصر وقطر وأمريكا لوقف الحرب فى غزة

المفوض العام للأونروا: نزوح أكثر من مليون شخص لرفح الفلسطينية بحثا عن مكان آمن

الكويت.. أمر أميرى بتزكية الشيخ صباح خالد الصباح وليا للعهد

غارات جوية كثيفة لجيش الاحتلال بمنطقة تل السلطان غربي رفح الفلسطينية

خبير شئون إسرائيلية: حكومة نتنياهو غير جاهزة لوقف الحرب.. وصفقة التبادل غير مضمونة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

هل صيام التسعة الأوائل من ذى الحجة سنة؟.. "الإفتاء" تجيب

وزير التموين يرد على اعتراضات بعض نواب البرلمان حول تحريك سعر الخبز

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا برقم الجلوس 2024

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين