محلل سياسى: صفقة بايدن بشأن غزة وافق عليها مجلس الحرب الإسرائيلى مسبقا

قال الدكتور خالد شنيكات، المحلل السياسي، إن المظاهرات الإسرائيلية ما زالت مستمرة، ولكنها ليست مؤثرة، لافتًا إلى أن 75% من اليمين الإسرائيلي مؤيد للحرب على قطاع غزة، لكن التغير المهم الذي بدا مهما في صفقة تبادل المحتجزين التي بادر بها بايدن، هو أن مجلس الحرب وافق عليها قبل الإعلان عنها.

وأضاف شنيكات، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج "عن قرب"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش العسكري تغير مزاجه في تأييد الحرب والدفع بقوة، ووصلت لمرحلة الإنهاك وعدم تحقيق نتائج على أرض الواقع، لافتًا إلى أن محكمة العدل الدولية ذاهبة إلى اتخاذ قرارت حاسمة مع إسرائيل ضمن المهلة وباتت مسألة إنهاء الحرب مهمة.

وواصل: "إسرائيل باتت تعيش في عزلة دولية، ودول كانت مؤيدة لإسرائيل بدأت في توجيه الانتقادات لها، وأصبحت هناك دول أوروبية التحقت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن التظاهرات الإسرائيلية ليست وحدها التي تدفع حكومة الاحتلال بتغيير مسارها، ولكن هناك ضغوط مختلفة تدفع إلى ذلك.