الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز

القوصى لـ"الشاهد": بايعت "طه السماوى" وهو الأب الروحى لكل من أصبح متطرفا

الدكتور أسامة القوصى
الدكتور أسامة القوصى

قال الدكتور أسامة القوصى، الداعية والباحث الإسلامى، إن “غلطة” الرئيس السادات أنه أعطى الضوء الأخضر للجماعات الدينية بالعمل.

وقال “القوصي”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، بعنوان "30 يونيو أيام المجد والكرامة" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "Extra News": "محمود عزت كان زميلا لي في الجامعة وعمره وقتها 30 عاما".

وأضاف: "كنت ضحية الرئيس السادات لأنه أعطى الجماعات الدينية قبلة الحياة، وفترة دراستي في الكلية كانت بداية اتجاهي للتطرف بسبب تواجد الجماعات الدينية".

وتابع:"بايعت "طه السماوي" وهو الأب الروحي لكل من أصبح متطرفا، كنت ضحية الرئيس السادات لأنه أعطى الجماعات الدينية قبلة الحياة، وكان محمود عزت قليل الكلام ولكن كان له تأثير كبير على الكلية والجميع بدأ ياخذ هذه المذكرات لسيد قطب، وبدأ انتشار الحجاب، وكنت شاهد على هذا التحول حتى مقتل الرئيس السادات، وكانت فترة التحول من الحياة الطبيعية للتطرف، وسيطروا على اتحادات الطلاب والنقابات المهنية، في هذه الفترة بعد الضوء الأخضر من السادات".

محمد الباز extra news أسامة القوصى الشاهد

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