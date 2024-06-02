الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حامد فارس: اقتراح بايدن يمثل ضغطا شديدا على حكومة نتنياهو

الدكتور حامد فارس
الدكتور حامد فارس

قال الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إن هناك ضغوطا كبيرة على مستوى الداخل الإسرائيلي والمجتمع الدولي جعلت حكومة نتنياهو تتراجع في أن تبحث عن هدنة إنسانية لوقف شامل لإطلاق النار، موضحا أن هناك حراكا كبيرا على مستوى الداخل الإسرائيلي.

وأوضح حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن ما يحدث مثل ضغطا كبيرا على حكومة نتنياهو أو حتى الوزراء المتطرفين واليمين المتطرف نفسه، كما مثل ضغطا كبيرا بسبب الانتهاكات والجرائم المتتالية، لافتا إلى أن نتنياهو يسعى لتهدئة الشارع الإسرائيلي.

وشدد الدكتور حامد فارس، على ضرورة أن تكون الضمانات الأمريكية لمقترح بايدن لوقف الحرب على غزة قوية، موضحا أن استمرار الحرب يمثل ضعفا للإدارة الاسرائيلية التي دخلت في عزلة وأصبحت دولة منبوذة وتخسر بشكل سياسي والمطالب تتزايد باعتراف دولة فلسطينية.

حامد فارس حكومة نتنياهو نتنياهو التاسعة الإعلامي يوسف الحسيني

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