رئيس "حماية المنافسة": نعتمد على القوة التكنولوجية أكثر من البشرية (فيديو)

أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن تطبيق اختصاص حماية المنافسة بالرقابة المسبقة على الاستحواذات يعد ترجمة لتعديلات مجلس النواب الأخيرة.

وأضاف ممتاز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، أن التطبيق الجديد يعكس تطورًا إيجابيًا في منظومة حماية المنافسة، حيث يساهم في تلافي سلبيات الاستحواذات وضمان تحقيق التوازن بين الشركات والمستهلكين، ويعمل على تحفيز المنافسة الصحية وتعزيز الشفافية في السوق.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن الجهاز قد تحرك ضد 11 من موردي "الطفلة" المستخدمة في صناعة السيراميك، بعد أن تبين أن ممارساتهم أدت إلى زيادة أسعار توريد الطفلة بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 180%.

وفي ختام حديثه، أكد رئيس حماية المنافسة أن الجهاز يعمل بقوة 100 موظف، وأنه يعتمد على القوة التكنولوجية أكثر من البشرية، وأشار إلى أن قطاعات الغذاء والصحة والتعليم تحظى بأهمية كبيرة في جهودهم لخدمة المواطن وتعزيز كفاءة الاستهلاك.