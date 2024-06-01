أسامة القوصى لـ"الشاهد": 30 يونيو كانت بمثابة عودة الروح لمصر

وثق الدكتور أسامة القوصى، الداعية والباحث الإسلامى، شهادته على عنف الجماعة الإرهابية وكيف نجا من تفكيرهم الإرهابي بعد تجربته الشخصية، كما وثق شهادته على يوم 30 يونيو الذي كان بمثابة عودة الروح لمصر.

وقال القوصي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن يوم 30 يونيو هو عودة الروح لمصر، حقيقي الإنسان شعر أن روحه عادت إليه بعد أن كانت غائبة ومختطفة، وكانت الدولة تشعر بفراغ عجيب جدًا، لأن فقدان الهوية يؤثر على تفكير الإنسان ونفسيته وكل أمور حياته، وهذه كلمة تحوي عنوان كبير لعودة الروح لمصر".

وأضاف: "كثيرًا ما قولت إنني كنت متطرفًا ولم أكن إرهابيا، ولم تتلطخ يدي ولا كلماتي بدم، ولم أرتكب عنفا أو أحرض على عنف، وهذا يرجع لتربية الأسرة التي كان فيها نوع من السلام، كنت إنسانا بسيطا وطالبا في المدرسة الابتدائية في القاهرة وأصولي من قنا".