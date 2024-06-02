الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيلون ماسك يحذر من تأثير الذكاء الاصطناعى على مستقبل الوظائف

إيلون ماسك
إيلون ماسك

عبرت تصريحات إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة تسلا والشخصية المعروفة في مجال التكنولوجيا، عن توقعات مخيفة بشأن مستقبل الوظائف في ظل تقدم الذكاء الاصطناعي، محذرًا من أن الذكاء الاصطناعي قد يجعل الوظائف شبه منقرضة، مما يطرح تحديات جسيمة أمام المجتمع العالمي.

وأكد إيلون ماسك في رؤيته الجديدة على أن الذكاء الاصطناعي، قد يتسبب في إلغاء وظائف 90 % من القوى العاملة البشرية على مستوى العالم.

هذه الرؤية المرعبة ليست مقتصرة على إيلون ماسك فحسب؛ بل تشاركه العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الرئيس السابق لشركة جوجل في الصين. 

ويعتبر هذا التوقع استحقاقًا للقلق يشغل العديد من الأفراد حول العالم، مما يثير تساؤلات حول مصيرهم المهني وسبل التكيف مع هذا السيناريو المحتمل.

نظرية الدخل الأساسي: حلًا محتملًا لتحديات مستقبل العمل

وفي ضوء هذه المخاوف، يقدم البروفيسور جيوفري هينتون، واحد من رواد مجال الذكاء الاصطناعي، حلًا مبتكرًا يتمثل في فكرة تطبيق نظرية الدخل الأساسي؛ إذ يعتقد هينتون أن تقديم دخل ثابت لجميع المواطنين، بغض النظر عن وضعهم الوظيفي، قد يكون الحلا للتصدي للتحولات الاقتصادية التي يسببها تطور الذكاء الاصطناعي.

وتقترح هذه النظرية إيجاد حل للضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة نتيجة لاحتمالية فقدان الوظائف، وتفتح بابًا للنقاش حول كيفية تكييف المجتمع مع تحولات سوق العمل المتسارعة، بحسب موقع “سي بي أس الأمريكي”.

وفي حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية في سان فرانسيسكو، عبر الخبير في الذكاء الاصطناعي، غاري ماركوس عن رأيه بأن السيناريوهات المتعلقة بانقراض البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي ليست واقعية في الوقت الحالي. وأوضح ماركوس، الذي قدم إلى كاليفورنيا لحضور مؤتمر، أنه ليس قلقًا جدًا بشأن هذه المخاطر المحددة، ولكنه يشعر بالقلق من تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قد تفلت من السيطرة البشرية.

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