السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جنيفر لوبيز تلغى جولتها الصيفية وتقضى وقتًا مع عائلتها وأصدقائها

جنيفر لوبيز
جنيفر لوبيز

في خبر أثارته النجمة العالمية جنيفر لوبيز، تم الإعلان عن إلغاء جولتها الصيفية، وقد صورت مع فريقها خارج استوديوهات Mihran K في بوربانك، كاليفورنيا، وهو نفس اليوم الذي أُعلن فيه عن إلغاء الجولة من قِبل شركة Live Nation.

وارتدت النجمة البالغة من العمر 54 عامًا زيًا باللون البيج، وكانت تبتسم وتعانق أعضاء فريقها خلال الوقت الذي أمضته معهم. 

ووفقًا لبيان من Live Nation، تم إلغاء العرض لأن لوبيز قررت "أخذ إجازة لتكون مع أطفالها وعائلتها وأصدقائها المقربين".

وفي بيان من نفسها عبر موقع OntheJLo، عبّرت لوبيز عن حزنها لإخفاقها في تلبية التوقعات الجماهيرية، معبرة عن أملها في العودة مجددًا لجمهورها مستقبلًا.

إلغاء الجولة يأتي في سياق مشاكل زوجية تعاني منها لوبيز مع زوجها بن أفليك، بالإضافة إلى نجاح فيلمها الجديد "أطلس" على Netflix، الذي حقق المرتبة الأولى في 55 دولة منذ إصداره في 24 مايو، بحسب مجلة people.

وتجدر الإشارة إلى أن لوبيز تزوجت أفليك في عام 2022 بعد إعادة إحياء علاقتهما من جديد في وقت سابق من العقد الحالي.

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