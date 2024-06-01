المصيلحي: أقترح زيادة سعر السكر من 12.6 جنيه لـ18 جنيها على بطاقة التموين

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تقديم مقترح بزيادة سعر السكر ليصل إلى 18 جنيها بدلا من 12.6 جنيه على بطاقة التموين.

وأوضح الوزير، في تصريحات له، أننا لا نقوم بمراجعة قيمة الدعم على بطاقة التموين في الوقت الراهن وقد حصلنا على موافقة إضافة المواليد لكن الظروف الاقتصادية حالت دون التنفيذ.

ووعد الوزير بطرح فكرة إضافة المواليد على الحكومة ولا أستطيع أن أضيف إلى منظومة الدعم أكثر مما يتم حذفه؛ ونقوم فقط بإضافة الفئات الأولى بالرعاية دون الإخلال بالموزانة الكلية.

وأضاف الوزير، أننا العام الماضي كانت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من السكر 250 ألف كيلو وصلنا هذا العام إلى مليون طن لأسباب إنتاجية والاستهلاك من السكر من 3.4 إلى 3.6 مليون طن سكر.

وأكد الوزير، أننا استوردنا 750 ألف طن قمح حتى الآن ولدينا مخزون كافي ومخزون السكر يكفي حتى فبراير 2025.

وأشار الوزير، إلى أنه ليس صحيحا أن الوزارة ستستورد 600 طن أوراك دواجن قبل عيد الأضحى واتحاد منتجي الدواجن سيورد ألف طن شهريا.

وتابع: “كان لا بد أن نتحرك بقيمة الرغيف حتى يمكن أن يأخذ احترامه وقيمته الحقيقية، وهو بالنسبة للمواطن بدل ما يدفع 5 قروش هيدفع 20 قرشا، يعني الـ5 أرغفة بجنيه بدلا من 25 قرشَا".



وأضاف الوزير: ”كان من المهم جدا توقيت قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعم"، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل النسبة الأكبر من تكلفة إنتاجه.



وتابع المصيلحي: بعد مراجعة تكلفة رغيف الخبز المدعم البالغة 125 قرشا، وعندما يدفع المواطن 20 قرشَا فقط من تلك التكلفة فإن الدولة تتحمل 84%، بينما يتحمل المواطن 16%.



وأوضح أنه عندما تم تنقية البطاقات التموينية تم الوصول إلى 91 مليون مواطن على بطاقات الخبز، وصل العدد حاليًا إلى 71 مليون مواطن مستحق للخبز المدعم، وهذا بالتعاون مع الجهات الحكومية.



وأشار إلى أن أسعار الخبز السياحي الحر التي تم الإعلان عنها والعمل بها في شهر أبريل الماضي، مستمرة ولن يتم زيادتها بعد تحريك سعر رغيف الخبز المدعم، منوها أن دعم الخبز المدعم وصل إلى 125 مليار جنيه بدلا من 91 مليار في العام الماضي.



وكشف المصيلحي، أنه من الممكن الوصول إلى استلام 3.7 مليون طن قمح محلي نتيجة الأراضي الزراعية الجديدة التي تم زراعة الأقماح بها مثل توشكى وشرق العوينات ومستقبل مصر وخلافه.



ولفت المصيلحي، إلى أنه تم عقد اتفاق مع اتحاد العام لمنتجي الدواجن على ضخ كميات كبيرة من الدواجن الطازجة، بحيث يتم طرح سعر كيلو الحي المذبوح بـ135 جنيها للكيلو، والأوراك 120 جنيها للكيلو.