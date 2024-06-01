السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتحاد الكرة يرد على اتهامات محامي الشيبي بعد إيقافه 6 مباريات

اللاعب محمد الشيبي،
اللاعب محمد الشيبي،

رد المستشار محمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة، على اتهام هاني بكري محامي اللاعب محمد الشيبي، للاتحاد بالتغول على لجنة الانضباط.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن لجنة الانضباط لجنة قضائية، ولكن مجلس إدارة اتحاد الكرة يجُب جميع اللجان، موضحًا أنه لما وصل جواب الفيفا أنه شأن داخلي تم إحالته لمجلس الإدارة للتفسير، ومن حق مجلس الإدارة يتخذ عقوبات أو يخففها. 

وأكد قانونية القرار الصادر بحق اللاعب المغربي، محمد الشيبي، بإيقافه لمدة 6 مباريات، بعد لجوئه للمحاكم المدنية، في أزمته مع نظيره حسين الشحات.

ولفت إلى أن اتحاد الكرة هو المنوط به تطبيق اللوائح الخاصة بنشاط الكرة، وقد أعلن في يوم 3 يناير الماضي موقفه بمخالفة الشيبي للوائح، وكانت هناك محاولات عن طريق أطراف كثيرة من أجل إنهاء الأزمة مبكرا ولكن لم يحدث ذلك.

وتابع الماشطة، إن الجميع يحترم أحكام القضاء ولايعلق عليها، ولكن لجنة الانضباط منوط بها توقيع العقوبة على أي لاعب، ويحظر إحالة النزاعات التى تؤثر على الأندية واللاعبين إلى المحاكم العادية، كما يحظر إحالة النزاعات التى تؤثر على الأندية واللاعبين إلى المحاكم العادية.

اقرأ أيضًا:

محامي حسين الشحات يكشف حقيقة إيقاف اللاعب نهائيًا ويفجر مفاجأة (فيديو)

الكرة الشيبي اتحاد الكرة حسين الشحات

مواد متعلقة

محامي حسين الشحات يكشف حقيقة إيقاف اللاعب نهائيًا ويفجر مفاجأة (فيديو)

المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني يناقش التوترات التي يُحدثها الاحتلال في المنطقة

"موازنة النواب": تحويل دعم الخبز من عيني لنقدي قرار "مستحقي الدعم"

قصواء الخلالى: خطاب بايدن الأخير استهدف فى المقام الأول الداخل الإسرائيلى (فيديو)

الفقي يكشف حجم الدين المحلي والخارجي وتحقيق فائض أولي في الموازنة الجديدة

رئيس موازنة النواب: 50% مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه

أستاذ علوم سياسية يحلل تداعيات تراجع شعبية بايدن واستراتيجية نتنياهو (فيديو)

رئيس موازنة النواب: 30% من الدعم المخصص للخبز يذهب لغير مستحقيه

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

وكيل "صحة بنى سويف" تفاجئ مستشفى الفشن المركزي

أسامة القوصى يكشف لـ"الشاهد" كواليس ترحيله من السعودية بتوجيهات الأمير نايف (فيديو)

محامي الشيبي ينفعل على الهواء ويهدد باللجوء للفيفا

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اختفاء "فتاة دكرنس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين