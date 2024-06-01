اتحاد الكرة يرد على اتهامات محامي الشيبي بعد إيقافه 6 مباريات

رد المستشار محمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة، على اتهام هاني بكري محامي اللاعب محمد الشيبي، للاتحاد بالتغول على لجنة الانضباط.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن لجنة الانضباط لجنة قضائية، ولكن مجلس إدارة اتحاد الكرة يجُب جميع اللجان، موضحًا أنه لما وصل جواب الفيفا أنه شأن داخلي تم إحالته لمجلس الإدارة للتفسير، ومن حق مجلس الإدارة يتخذ عقوبات أو يخففها.

وأكد قانونية القرار الصادر بحق اللاعب المغربي، محمد الشيبي، بإيقافه لمدة 6 مباريات، بعد لجوئه للمحاكم المدنية، في أزمته مع نظيره حسين الشحات.

ولفت إلى أن اتحاد الكرة هو المنوط به تطبيق اللوائح الخاصة بنشاط الكرة، وقد أعلن في يوم 3 يناير الماضي موقفه بمخالفة الشيبي للوائح، وكانت هناك محاولات عن طريق أطراف كثيرة من أجل إنهاء الأزمة مبكرا ولكن لم يحدث ذلك.

وتابع الماشطة، إن الجميع يحترم أحكام القضاء ولايعلق عليها، ولكن لجنة الانضباط منوط بها توقيع العقوبة على أي لاعب، ويحظر إحالة النزاعات التى تؤثر على الأندية واللاعبين إلى المحاكم العادية، كما يحظر إحالة النزاعات التى تؤثر على الأندية واللاعبين إلى المحاكم العادية.

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