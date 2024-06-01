نهائى الأبطال.. بروسيا دورتموند يهدر وابلًا من الفرص وريال مدريد يعانى بالشوط الأول

تعادل فريقا ريال مدريد وبروسيا دورتموند في الشوط الأول من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، والتي يحتضنها ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، بدون أهداف.



واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة وضغط لاعبوه على دفاعات بروسيا دورتموند لتسجيل هدف مبكر وتأكيد سيطرتهم، فيما حاول فريق دورتموند تنفيذ هجمة مرتدة والخروج من حالة الضغط التي شكلها لاعبو ريال مدريدـ ثم تحول الضغط لفريق برسوسيا دورتموند وهدد لاعبوه المرمى بأكثر من فرصة.

وانطلق فينسيوس جونيور بهجمة لريال مدريد في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة وراوغ الظهير الأيمن ريرسون وحاول بعده مراوغة المدافع ماتس هوميلز ولكن الكرة طالت منه وخرجت من الملعب قبل أن يواصل الهجمة.

وجاءت أولى محاولات بروسيا دورتموند في الدقيقة الخامسة من هجمة مرتدة وصلت إلى مارسيل سابيتزر على الجانب الأيمن للمنطقة وأرسل عرضية أبعدها أنطونيو روديجير وارتدت الكرة لسابيتزر مرة أخرى بعد خطأ من بيلينجهام في التمرير ومررها لريرسون ولعب عرضية ارتطمت بجسد ميندي وتحولت لركنية.

ونفذ يوليان براندت الركنية وحولها فولكروج برأسه وأبعدها توني كروس من منطقة الجزاء.

وأخطأ الحارس كوبل في لعب كرة طولية بالدقيقة السابعة وارتطمت بقدم رودريجو ووصلت لبيلينجهام الذي فشل في استلام الكرة وخرجت لرمية تماس.

ولعب أنطونيو روديجير كرة طولية ناحية منطقة جزاء بروسيا دورتموند في الدقيقة الثامنة وحولها بيلينجهام برأسه محاولًا تمريرها لزميله رودريجو ولكن الكرة وصلت للحارس.

ومرر داني كارفخال كرة ناحية فريدريكو فالفيردي بالدقيقة العاشرة، وتسلم الكرة وحاول مراوغة شكوتلبيرج، مدافع بروسيا دورتموند، ولكن الأخير اصطدم به وسقط فالفيردي أرضًا بدون خطأ.

وسدد فريدريكو فالفيردي كرة قوية بقدمه اليسرى بالدقيقة 11 من على حدود منطقة جزاء بروسيا دورتموند واعتلت العارضة بعد هجمة منظمة بدأت بكرة طولية ناحية داني كارفخال الذي مرر الكرة براسه لفالفيردي ثم تبادل فالفيردي التمريرات مع كارفخال وبيلينجهام قبل التسديد ناحية المرمى.

ولعب كريم أدايمي كرة طولية ناحية فولكروج في الدقيقة 12 خلف دفاع ريال مدريد وتسلم الكرة ومررها لزميله يوليان براندت الذي تسلم الكرة ثم سددها على يسار الحارس كورتوا، ولكن الحكم أشار لوجود حالة تسلل.

واستمرت المحاولات بين لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على الملعب خلال الدقائق التالية والعمل على خلق فرص خطيرة للوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم.

وجاءت أخطر فرص بروسيا دورتموند في الدقيقة 21 من هجمة مرتدة بدأت بتمريرة طولية لماتس هوميلز في عمق دفاع ريال مدريد ناحية كريم أدايمي الذي نجح في اختراق منطقة جزاء ريال مدريد وراوغ الحارس كورتوا ثم سدد الكرة ناحية المرمى وارتطمت بجسد داني كارفخال وخرجت لركنية نفذت عرضية وأمسكها الحارس كورتوا.

وانطلق مارسيل سابيتزر بهجمة مرتدة لبروسيا دورتموند في الدقيقة 21 ولعب كرة عرضية ناحية كريم أدايمي الذي سدد الكرة في جسد روديجير.

وانفرد المهاجم فولكروج بكورتوا في الدقيقة التالية بعد تمريرة كريم أديمي وسدد الكرة وارتطمت بالقائم الأيسر للحارس ثم ارتدت له وحاول لعبها من فوق الحارس ولكن وصلت لمدافعي ريال مدريد.

وتوقف اللعب لمدة دقيقتين بسبب إصابة إيمري كان، لاعب وسط بروسيا دورتموند، وتلقى العلاج في أرض الملعب.

وانطلق فينسيوس جونيور على الجانب الأيسر من منطقة جزاء بروسيا دورتموند في الدقيقة 26 وراوغ المدافع ريرسون، ثم لعب عرضية أبعدها دفاع بروسيا دورتموند.

وانطلق فريق بروسيا دورتموند بهجمة مرتدة في الدقيقة 27 وصلت لكريم أدايمي الذي اخترق منطقة الجزاء وسدد الكرة بيسراه وتصدى لها الحارس وارتدت لفولكروج الذي حاول لعبها برأسه في المرمى ولكنها وصلت سهلة للحارس كورتوا.

ولعب داني كارفخال كرة عرضية في الدقيقة 28 أبعدها دفاع بروسيا دورتموند وارتدت الكرة مرة أخرى وحاول كارفخال لعب عرضية مجددًا وتحولت لركنية لريال مدريد.

ونفذ توني كروس الركنية في الدقيقة 29 بعرضية داخل المنطقة وأبعدها يوليان براندت وتحولت لمرتدة لفريق لبروسيا دورتموند ولعب جادون سانشو كرة عرضية من الجانب الأيمن للجانب الأيسر من الملعب ومررت الكرة ناحية كريم أدايمي الذي سقط بعد التحام مع أنطونيو روديجير وتحولت لركلة مرمى.

واستمر الضغط من لاعبي بروسيا دورتموند على دفاعات ريال مدريد خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، لتسجيل الهدف الأول.

ولعب ريرسون كرة عرضية أرضية داخل منطقة جزاء ريال مدريد في الدقيقة 39 أبعدها كامافينجا لرمية تماس وحاول لاعبو دورتموند تهديد المرمى وتحولت الكرة لمرتدة لريال مدريد أفسدها شكوتلبرج بركلة حرة على فينسيوس في وسط الملعب.

وسدد مارسيل سابيتزر كرة قوية على مرمى ريال مدريد في الدقيقة 41 وتصدى لها الحارس كورتوا وأبعدها لركنية، نفذها براندت عرضية وأبعدها دفاع ريال مدريد ناحية لاعبي دورتموند ومرروا الكرة حتى وصلت لبراندت الذي نفذ عرضية أخرى أبعدها الدفاع.

وانطلق فينسيوس جونيور بهجمة مرتدة في الدقيقة 43 وفشل في مراوغة ماتس هوميلز الذي تزحلق على الكرة بنجاح وارتطمت بقدم فينسيوس وتحولت لرمية تماس لدورتموند.

واستمر بروسيا دورتموند على نفس النسق الهجومي حتى الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، وتحصلوا على ركلة ركنية في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط لعبها براندت كرة عرضية وأبعدها روديجير ووصلت لماتسين، الظهير الأيسر لدورتموند، ولعب عرضية أخرى ارتطمت بساق بيلينجهام وخرجت ركنية أخرى، نفذها براندت عرضية وأبعدها فالفيردي من المنطقة.

وسدد لاعبو بروسيا دورتموند كرتين على المرمى من 8 محاولات وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض دفاع ريال مدريد تسديدة واحدة، فيما لم يسدد لاعبو ريال مدريد أي كرة على المرمى من محاولتين خرجتا من الملعب.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب بنسبة 59% مقابل 41% لصالح فريق بروسيا دورتموند.