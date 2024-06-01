السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الخارجية الأمريكية" عن تطبيق هدنة غزة: "الشيطان يكمن فى التفاصيل"

صامويل وربيرج
صامويل وربيرج

صرح المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل وربيرج، مساء اليوم السبت، أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

 

وعلق وربيرج على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف الحرب في غزة، مؤكدا ضرورة الوصول إلى هذه النقطة.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الشيطان يكمن في التفاصيل بشأن تطبيق الهدنة، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية هي التي قدمت الاقتراح الجديد، وفقا لفضائية سكاي نيوز.

 

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وتابع وربيرج: “حان الوقت الآن لحث إسرائيل وحماس للتوصل لاتفاق، ووصلنا لهذه اللحظة المهمة ولا نريد أن نفقدها، مؤكدا أن المفاوضات في نهاية المطاف بين إسرائيل وحماس، وواشنطن تقوم بدور الوسيط”.

 

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وأشار متحدث الخارجية الأمريكية إلى أن الكرة الآن في ملعب حماس وإسرائيل، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تقوم بالتنسيق مع مصر وقطر لوقف العدوان والتوصل لاتفاق.

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وأضاف وربيرج أن إنهاء الحرب في غزة لا علاقة له بأي شيء داخل واشنطن، مطالبا كل دول المنطقة بممارسة الضغط على حماس وإسرائيل للاتفاق على هذا المقترح.

 

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مقترح إسرائيلي من ثلاث مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين.

 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ماهر صافي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه مرتبط بحملته الانتخابية وبالحكم القضائي الذي صدر بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث اعتبره نصرا داخليا له.


واعتبر صافي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ‎خطاب بايدن فخ خطير تحاول إسرائيل نصبه لحركة حماس بالتعاون مع أطراف في الإدارة الأمريكية، فقد أكد بايدن من خلال خطابه أن الكرة في ملعب نتنياهو وليست في ملعب المقاومة الفلسطينية الذي يجب على "نتنياهو" أن يعلن بشكل رسمي قبوله هو وحكومته بالمقترح.

الخارجية الامريكية قطاع غزة الرئيس الامريكي حماس إسرائيل

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