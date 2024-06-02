الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

60 أسرة بالدقهلية تشارك فى تصفيات دورى الأسر المصرية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، فعاليات التصفيات لدوري الأسر المصرية، بالتعاون مع " الإدارة العامة للرياضة"، المرحله الأولي من دوري الأسر الرياضية تحت شعار "أسرتنا قد التحدي" للمرحلة السنية من 13 إلى 16 سنة، على مستوى ثلاث قطاعات الأول والثاني أيام 27، 30 مايو، والقطاع الأخير يوم 3 يونيو 2024.

يجري تقسيم دوري الأسر المصرية على مستوى الشباب والرياضة بالدقهلية إلى 60 أسرة ممثلين 3 قطاعات، القطاع الأول يضم إدارات " المطرية، المنزلة، الجمالية، ميت سلسيل، منية النصر، دكرنس، بني عبيد"، أما القطاع الثاني يضم إدارات" طلخا، بلقاس، نبروه، شربين، الستاموني"، ويأتي القطاع الثالث والأخير ليضم إدارات "المنصورة، حي شرق، حي غرب، أجا، السنبلاوين، تمي الأمديد، ميت غمر".

وأكدت الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، أن دوري الأسر المصرية يقام سنويًا، ويهدف إلى غرس روح التعاون بين الأسر، وعمل علاقات اجتماعية بين الأسر والتعاون بين أعضاء الفريق، وزيادة الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة، من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وأن الأسرة لها دور رئيسي في توجيه الأبناء لممارسة الرياضة والمداومة عليها، وجعل الرياضة أسلوب حياة، طبقًا لتوجهات القيادة السياسية بالاهتمام بالرياضة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، إلى أنه يشارك عدد 60 من الأسر على مستوى الإدارات الفرعية ومراكز الشباب بالمرحلة الأولي بدوري الأسر المصرية، ويتكون الفريق من أب وأم واثنين من الأبناء، يتنافسون فيما بينهم من خلال مسابقات في اللياقة البدنية، والألعاب الترويحية، ومسابقة في المعلومات العامة وتنوعت السباقات بين العديد من المحطات، منها الجري الزجزاجي مع حمل الكرة ووضعها في الطوق، وفي المحطة الثانية لسرعة تجميع الأقماح ومحطة للقفز، ثم تبارت الأسر في تجميع الصناديق ووضعها على شكل هرمي متناسق.

دوري الأسر المصرية

يأتي انطلاق دوري الأسر المصرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة غاده جمال الدين مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة،  ومتابعة الدكتور محمد رمضان مدير عام الإدارة العامة للرياضة.

ا تصفيات دورى الأسر المصرية
ا تصفيات دورى الأسر المصرية
ا تصفيات دورى الأسر المصرية
ا تصفيات دورى الأسر المصرية
ا تصفيات دورى الأسر المصرية
ا تصفيات دورى الأسر المصرية
مديرية الشباب و الرياضة الدقهلية التصفيات لدوري الأسر شعار “ أسرتنا قد التحدي” الادارة العامة للرياضة

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