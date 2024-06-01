السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باللوائح.. اتحاد الكرة يرد على محامي محمد الشيبي بشأن إيقافه 6 مباريات

الشحات والشيبي
الشحات والشيبي

أكد المستشار محمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة، قانونية القرار الصادر بحق اللاعب المغربي، محمد الشيبي، بإيقافه لمدة 6 مباريات، بعد لجوئه للمحاكم المدنية، في أزمته مع نظيره حسين الشحات.

وقال محمد الماشطة، خلال برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد  » إن اتحاد الكرة هو المنوط به تطبيق اللوائح الخاصة بنشاط الكرة، وقد أعلن في يوم 3 يناير الماضي موقفه بخلاف الشيبي للوائح، وكانت هناك محاولات عن طريق أطراف كثيرة من أجل إنهاء الأزمة مبكرا ولكن لم يحدث ذلك.

وتابع الماشطة، إن الجميع يحترم أحكام القضاء ولايعلق عليها، ولكن لجنة الانضباط منوط بها توقيع العقوبة على أي لاعب، ويحظر إحالة النزاعات التى تؤثر على الأندية واللاعبين إلى المحاكم العادية، كما يحظر إحالة النزاعات التى تؤثر على الأندية واللاعبين إلى المحاكم العادية.

وتساءل الماشطة: "هل إصابة أي لاعب لزميله بقطع في الرباط الصليبي يعد ارتكاب عاهة مستديمة ؟، وإذا كانت الواقعة داخل نطاق الملعب فلا يحق اللجوء للمحاكم المدنية".

وتابع: "عقب صدور الحكم القضائي كان لابد من تدخل اتحاد الكرة بوضع عقوبة على الشيبي من أجل حماية الملاعب المصرية، والمادة 58 من الاتحاد الدولي تمنع اللجوء للمحاكم المدنية ".

وشدد: "أرفض ما ذكره محامي محمد الشيبي بشأن التغول على لجنة الانضباط، ويجب التفريق بين الشق الجنائي وبين التعدي بين اللاعبين داخل البساط الأخضر".

 

المستشار محمد الماشطة الاهلى اللاعب محمد الشيبي حسين الشحات اتحاد الكرة

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