أستاذ علوم سياسية: مصر لن تتخلي عن رفضها لتحكم إسرائيل في معبر رفح

علق الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، على مدى نجاح مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الدكتور محمد كمال، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن مصر لن تتخلي عن رفضها لتحكم إسرائيل في معبر رفح.

وأضاف: “أعتقد أن الاتفاق مع قوي أممية ودولية لإدارة معبر رفح حال التطبيق خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن”.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعرض لضغوط ضخمة من أجل إقناع إسرائيل بإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وأكد أن البعض يبالغ باعتبار سياسة أمريكا "مدروسة"، موضحًا أن الإدارات الأمريكية ارتكبت حماقات على مدي التاريخ.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن مصر جزء أساسي من التوصل لهدنة إنسانية في غزة وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترف بأهمية الدور المصري.