أستاذ تخطيط: مصر تتحول الآن من دولة الرعاية إلى التنمية

قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، إن الدولة على مدار سنوات كثيرة كانت هي المسؤولة عن رعاية المواطن، ولكن هذه التجربة لم تستطع أن تنقلها إلى وضع أفضل.

وتابع "هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TeN"، مساء السبت، أن الدولة تتحول الآن من دولة الرعاية إلى دولة التنمية التي تعتمد على النظام الرأسمالي، وتترك توفير السلع والخدمات للعرض والطلب، مشيرًا إلى أنه لا توجد مؤشرات دقيقة عالميًا حتى الآن حول الشخص الفقير الذي في حاجة إلى الحصول على الدعم، ولذلك يتم توجيه الدعم إلى الجميع مثل خدمة الصحة والتعليم.

ولفت إلى أن هناك تضارب في قواعد البيانات منذ مدة طويلة، ولكن مؤخرًا هناك قاعدة بيانات لدى وزارة التضامن تشمل 42 مليون مواطن، مشيرًا إلى أنه يدعم فكرة تطبيق الدعم العيني بدلًا من النقدي، بسبب تضارب قواعد البيانات الموجودة.