بعد طول انتظار.. انفراجة تلوح في الأفق بعد المقترح الأمريكي لإنهاء العدوان على غزة

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إنه بعد طول انتظار، تظهر الولايات المتحدة علنا كوسيط بمبادرة للحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مع انسحاب إسرائيل من كل القطاع شريطة الإفراج عن كل محتجزيها، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.

وأضافت أمل الحناوي، اليوم السبت، خلال تقديمها برنامج “عن قرب”، المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن المقترح الأمريكي يحظى بتأييد ودعم كبير من قبل كل الأطراف حتى الآن، وسط أخبار تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى موافقة تل أبيب على المقترح الأمريكي بعد جلسة حاسمة لمجلس الحرب الإسرائيلي وضغط من أعضاءه منذ قليل.



ولفتت إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن تل أبيب وافقت على استلام 33 محتجزا حيا أو ميتا من المقترح الأمريكي، وإنهاء الحرب في المرحلة الثانية، وتشهد شوارع تل أبيب تظاهرات حاشدة للمطالبة بإتمام صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

