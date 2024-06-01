طلعت عبدالقوي يوضح تفاصيل اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم

أوضح الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أجندة عمل مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، قائلًا: "إن هذا الاجتماع بدأ من الساعة الواحدة ظهرًا ومستمر حتى الآن وقد أوشكنا على ختام الجلسة التي استمرت قرابة 10 ساعات".

وأضاف طلعت عبدالقوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنمج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر قناة extra news، أنه تم مناقشة موضوع القضية الفلسطينية، وقد حدث نوعا من التوافق التام من أعضاء المجلس على دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادته الحكيمة للأزمة، وكذلك للمبادرات التي قام بها الرئيس للتهدئة ووقف إطلاق النار، ودعم الشعب الفلسطيني، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء، والسعي في إقامة الدولتين.

وأوضح أنه من المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة بيان رسمي يتم صياغته وإرساله لكل أجهزة الدولة والمنظمات الدولية، ولكل السفارات.