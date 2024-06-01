السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"موازنة البرلمان": 125 مليار جنيه حجم الدعم الموجه لرغيف الخبز

الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك ضرورة للعمل على خفض معدل التضخم، وهذه مهمة البنك المركزي بالدرجة الأولى بالتنسيق مع وزير المالية، من خلال استخدام السياسية المالية. 

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "TeN"، مساء السبت، أن وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء المعيشية من خلال رفع الأجور والمعاشات، ومنظومة الدعم والمنح الاجتماعية، في إطار العمل على تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل. 

وأضاف أن دعم رغيف الخبز والسلع التموينية يكلف الدولة 136 مليار جنيه،  مشيرًا إلى أن دعم رغيف الخبز فقط يكلف الدولة 125 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن سعر رغيف الخبز لم يتم رفع سعره منذ عام 1988، رغم ارتفاع سعره لـ 125 قرشًا.

نشأت الديهي ten فخري الفقي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

من هو ولى عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح؟

ما هى شرائح الكهرباء التى لن يتم رفع الدعم عنها؟ (فيديو)

مصدر أمنى يعلن موعد انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب لإنهاء تراخيص الإقامة

ياسمين عبد العزيز فاجأت أحمد العوضي.. تطورات جديدة في علاقة الثنائي (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين