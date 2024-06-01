"موازنة البرلمان": 125 مليار جنيه حجم الدعم الموجه لرغيف الخبز

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك ضرورة للعمل على خفض معدل التضخم، وهذه مهمة البنك المركزي بالدرجة الأولى بالتنسيق مع وزير المالية، من خلال استخدام السياسية المالية.

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "TeN"، مساء السبت، أن وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء المعيشية من خلال رفع الأجور والمعاشات، ومنظومة الدعم والمنح الاجتماعية، في إطار العمل على تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.

وأضاف أن دعم رغيف الخبز والسلع التموينية يكلف الدولة 136 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن دعم رغيف الخبز فقط يكلف الدولة 125 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن سعر رغيف الخبز لم يتم رفع سعره منذ عام 1988، رغم ارتفاع سعره لـ 125 قرشًا.