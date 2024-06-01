السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مشادة على الهواء بين محامي حسين الشحات ومحامي الشيبي (فيديو)

حسين الشحات
حسين الشحات

نشبت مشادة كلامية بين هاني بكري  محامي اللاعب محمد الشيبي، وأشرف عبدالعزيز محامي حسين الشحات، على  الهواء خلال مداخلتهما مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي".

وقال محامي الشحات، إنه كان هناك محاولات للصلح حتى قبل موعد الجلسة بـ3 أيام، ورد محامي الشيبي "كلامه عاري من الصحة،  لم يكن هناك مساعي للصلح، لكن كلام بأسمعه على السوشيال ميديا، ولا يوجد أي صلح، ولو هناك محاولات جادة صادقة ولائقة للصلح قد تؤتي آثارها، لأن الموضوع شخصي ونفسي وعائلي لاعب محمد الشيبي".

وعقب محامي الشحات: "التواصل للتصالح حصل، ولا أقول سبة ليقول عاري عن الصحة، أنا لا أكذب، أنا بأتكلم بمنتهى الاحترام، حصل وتم التواصل، عن طريق وكيل لاعب بيراميدز والكابتن رضا سليم، وحصل تصالح على الهواء، حسين الشحات اعتذر للشيبي، والشيبي اعتذر  للشحات".

 

محامي حسين الشحات يكشف حقيقة إيقاف اللاعب نهائيًا ويفجر مفاجأة

حسين الشحات الشيبي حسين الشحات الشيبي حسين الشحات والشيبي إيقاف حسين الشحات

مواد متعلقة

المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني يناقش التوترات التي يُحدثها الاحتلال في المنطقة

"موازنة النواب": تحويل دعم الخبز من عيني لنقدي قرار "مستحقي الدعم"

قصواء الخلالى: خطاب بايدن الأخير استهدف فى المقام الأول الداخل الإسرائيلى (فيديو)

الفقي يكشف حجم الدين المحلي والخارجي وتحقيق فائض أولي في الموازنة الجديدة

رئيس موازنة النواب: 50% مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه

أستاذ علوم سياسية يحلل تداعيات تراجع شعبية بايدن واستراتيجية نتنياهو (فيديو)

رئيس موازنة النواب: 30% من الدعم المخصص للخبز يذهب لغير مستحقيه

الهباش: الولايات المتحدة وإسرائيل منعتا مجلس الأمن 3 مرات من وقف العدوان على غزة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

من هو ولى عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح؟

ما هى شرائح الكهرباء التى لن يتم رفع الدعم عنها؟ (فيديو)

مصدر أمنى يعلن موعد انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب لإنهاء تراخيص الإقامة

ياسمين عبد العزيز فاجأت أحمد العوضي.. تطورات جديدة في علاقة الثنائي (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين