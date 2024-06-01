مشادة على الهواء بين محامي حسين الشحات ومحامي الشيبي (فيديو)

نشبت مشادة كلامية بين هاني بكري محامي اللاعب محمد الشيبي، وأشرف عبدالعزيز محامي حسين الشحات، على الهواء خلال مداخلتهما مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي".

وقال محامي الشحات، إنه كان هناك محاولات للصلح حتى قبل موعد الجلسة بـ3 أيام، ورد محامي الشيبي "كلامه عاري من الصحة، لم يكن هناك مساعي للصلح، لكن كلام بأسمعه على السوشيال ميديا، ولا يوجد أي صلح، ولو هناك محاولات جادة صادقة ولائقة للصلح قد تؤتي آثارها، لأن الموضوع شخصي ونفسي وعائلي لاعب محمد الشيبي".

وعقب محامي الشحات: "التواصل للتصالح حصل، ولا أقول سبة ليقول عاري عن الصحة، أنا لا أكذب، أنا بأتكلم بمنتهى الاحترام، حصل وتم التواصل، عن طريق وكيل لاعب بيراميدز والكابتن رضا سليم، وحصل تصالح على الهواء، حسين الشحات اعتذر للشيبي، والشيبي اعتذر للشحات".