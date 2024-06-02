الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يونيو 2024

عداد الغاز
عداد الغاز

رابط تسجيل عداد الغاز بشركة بتروتريد لشهر يونيو ٢٠٢٤، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية .

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يونيو ٢٠٢٤

أتاحت شركة. بتروتريد لعملائها تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يونيو ٢٠٢٤ إلكترونيًا من خلال عدد من الخطوات التالية.

أولًا: الدخول إلى موقع شركة غاز بتروتريد. 

ثانيًا: الضغط  على أيقونة "استعلام عن فاتورة الغاز".

بداية من غدا السبت.. بتروتريد تستقبل قراءات عداد الغاز المنزلي

ثالثًا: إدخال رقم المشترك الخاص بالمستعلم صاحب العداد، الذي يتضمن رقم الشقة، والعمارة، والبلوك، والقطاع، والمنطقة، والمحافظة، بشكل دقيق.

رابعًا: الضغط على أيقونة "إدخال قراءة الغاز أو استعراض الفواتير" للوصول إلى قيمة الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يونيو ٢٠٢٤

أولًا: يمكنك الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر يونيو ٢٠٢٤ من خلال الموقع الإلكتروني.

ثانيًا: إدخال رقم المشترك المتمثل في فرعي:« شقة- عمارة- بلوك- قطاع – يومية- منطقة – محافظة».

ثالثًا: الضغط على الاستعلام عن الفواتير المستحقة لشهر يونيو 2024.

طرق أخرى للاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد ٢٠٢٤

أتاحت شركة بتروتريد خدمة الخط الساخن للاستعلام عن فاتورة الغاز ٢٠٢٤ من خلال إطلاق هذا الخط ١٧١٦٩، وهو يوفر العديد من الخدمات الأخرى، ومنها تلقص شكاوى العملاء، وكذلك الاستفسارات من كافة محافظات الجمهورية.

طرق دفع فاتورة الغاز

وأتاحت شركة بتروتريد  الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال "فوري – ومصاري- وخدماتي – وممكن – وبي – وضامن – وأمان"، عن طريق القيام  بتسجيل رقم العداد أو تصويره، ويتم إدخال قراءة العداد في الجهاز الإلكتروني الخاص بأحد تلك الخدمات، ثم تظهر الفاتورة المستحقة والمستعلم عنها.

ويمكن دفع فاتورة الغاز أيضًا من خلال مندوب الشركة.

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