مراسل Cbc: معبر كرم أبوسالم لم يشهد دخول أي شاحنات إغاثية اليوم

رصد محمد زهران، مراسل برنامج "في المساء مع قصواء"، آخر مستجدات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، موضحًا أن هذه المستجدات تتسم بالتصاعد الخطير للعنف، حيث تتعرض المناطق الفلسطينية لغارات جوية تطال كل شيء ومجازر ترتكب بحق الفلسطينيين العزل.

وأكد زهران، خلال حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة "سي بي سي"، أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد 95 فلسطينيًا وإصابة 350 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة للهجمات الإسرائيلية، وتشير التقارير إلى أن الاحتلال نفذ 5 مجازر في مختلف مناطق غزة، مما أثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمدنيين.

وفي سياق متصل، أوضح "زهران" أن معبر كرم أبو سالم لم يشهد دخول أي شاحنات مساعدات إغاثية اليوم. يعود ذلك إلى وجود عطلة رسمية لدى سلطات الاحتلال في المعبر، ومنذ بداية الأسبوع الماضي حتى اليوم، دخلت 742 شاحنة مساعدات إنسانية إلى معبر كرم أبو سالم، تحمل ما يقرب من 15 ألف طن من المساعدات.