وزير التموين: طرح كروت لشراء الخبز المدعم لغير المستحق بسعر التكلفة.. قريبا

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن رفع قدرات الطاقات التخزيينة للقمح لتصل 4.5 مليون طن قريبا خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الوزير، في تصريحات له، أن الوزارة تضمن توفير الخبز وإضافة كافة فئات الضمان الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية لبطاقات التموين وقريبا سنطرح كروت لشراء الخبز المدعم لغير المستحق بسعر التكلفة، مضيفا أن فاتورة الدعم السلعلي زدات بنسبة 50%.

وأشار الوزير، إلى أنه لا تحريك جديد لأسعار الخبز إلا حال حدوث تقلبات سعرية كبيرة.

كانت قد حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في خطاب لها حصلت "الدستور" علي نسخة منه تفاصيل تطبيق منظومة صرف الخبز الجديدة، وأنواع الخبز المدعم، بعد تطبيق قرار تحريك سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا بدءًا من اليوم السبت 1 يونيو 2024.

أنواع الخبز المدعم المستحق صرفه لأصحاب البطاقات التموينية

وتضمن خطاب وزارة التموين المرسل إلى أصحاب المخابز والمديريات التموينية، أنواع الخبز المدعم المستحق صرفه لأصحاب البطاقات التموينية، والتي جاءت كالتالي:

1- رغيف خبز ماو (رغيف العيش الطري المعتاد) من مخبز يعمل بالغاز يكون وزنه 90 جرامًا بسعر 20 قرشًا على بطاقة التموين وحصة كل فرد 5 أرغفة يوميا.

2- رغيف خبز مجر (رغيف العيش الشامي وتنتجه بعض المخابز في وجه بحري) من مخبز يعمل بالغاز يكون وزنه 90 جرامًا بسعر 20 قرشًا على بطاقة التموين، وحصة كل فرد 5 أرغفة يوميا.

3- رغيف خبز مجر منتج من مخبز يعمل بالسولار يكون وزنه 90 جراما بسعر 20 قرشًا على بطاقة التموين وحصة كل فرد 5 أرغفة يوميا.



ونوهت وزارة التموين والتجارية الداخلية، أن تكلفة إنتاج الخبز المدعم تكون كالتالي:

-إنتاج الجوال وزنة 100 كيلو جرام من الدقيق لرغيف الخبز الماو في مخبز يعمل بالغاز هي 189 جنيهًا.

-إنتاج الجوال وزنة 100 كيلو جرام من الدقيق لرغيف الخبز المجر في مخبز يعمل بالغاز هي 164 جنيهًا.

-إنتاج الجوال وزنة 100 كيلو جرام من الدقيق لرغيف الخبز المجر في مخبز يعمل بالسولار هي 267.75 جنيهًا.