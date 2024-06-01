بعد رفع سعر الخبز.. الديهي: "هاتولي دولة في العالم بتبيع 250 رغيف بدولار".

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك لغطًا أثير حول رغيف الخبز، بعد رفع سعره لـ20 قرشا، مشيرًا إلى أن هناك 63 مليون مواطن مصري يستفيد من بطاقة التموين، و70 مليون مواطن يستفيد من دعم الخبز.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "TeN"، مساء السبت، أن مصر تنتج يوميًا 270 مليون رغيف بحجم يصل لـ100 مليار رغيف في العام، ويحصل المواطن على 5 أرغفة في اليوم بـ20 قرشًا، رغم أن تكلفته تصل لـ125 قرشًا.

ولفت إلى أن الدولار قبل ارتفاع سعر الخبز كان يشتري 1000 رغيف في مصر، وبعد ارتفاع الأسعار يصل لـ250 رغيف، معقبًا: "هاتولي دولة في العالم بتبيع 250 رغيف بدولار".

وأشار إلى أن وزير التموين تحدث على ثبات الحصص المقررة للمواطن بواقع 5 أرغفة يوميًا بعد ارتفاعه سعره، معقبًا: " لما عملت مقارنة بين بيع الـ20 رغيف بجنيه، والسيجارة التي تباع بجنيه، تم توجيه لي السباب"، مشيرًا إلى أنه يدافع عن العدالة الاجتماعية، وتوجيه الدعم لمستحقيه.

