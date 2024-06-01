أسامة كمال: مصر متمسكة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح

قال الإعلامي أسامة كمال، إن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لحل الأزمة في غزة لا يقدم جديدا، موضحًا أن ما جاء في مقترح بايدن هو رأي إسرائيلي ويدعو إسرائيل لقبوله، ونقل تصريح مصدر رفيع المستوى يؤكد وجود جهود مصرية واجتماع مصري أمريكي إسرائيلي غدًا لبحث إعادة تشغيل معبر رفح.

واستعرض "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مواقف مصر الداعمة للقضية الفلسطينية، موضحًا أن قمة القاهرة للسلام في بداية الحرب على قطاع غزة بحضور قادة العالم كانت لها دور مهم جدًا في فتح الباب أمام جعل العالم أمام مسئوليته، وبدأ العالم يتعرض لإحراج كبير ومصر تنادي بالدفاع عن الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول.

وأوضح أسامة كمال، أن سلطة الاحتلال تحتل المعبر من جانب فلسطين وتريد أن تفتح مصر المعبر لكي يكون الأمر مقنن وتستمر في السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، موضحًا أن الشعب المصري يعاني من حالة من الفزع بسبب ما يجرى في قطاع غزة.

وأوضح أن القيادة السياسية المصرية والشعب والإعلام المصري على موقف واحد وصريح في القضية الفلسطينية، مضيفًا: “كلنا على قلب رجل واحد بشأن حرب غزة، ومصر متمسكة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح”.