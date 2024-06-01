20 دقيقة نهائي الأبطال.. ريال مدريد يضغط ويهدد مرمى بروسيا دورتموند

مرت 20 دقيقة من مباراة بروسيا دورتموند وريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، والنتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة وضغط لاعبوه على دفاعات بروسيا دورتموند لتسجيل هدف مبكر وتأكيد سيطرتهم، فيما حاول فريق دورتموند تنفيذ هجمة مرتدة والخروج من حالة الضغط التي شكلها لاعبو ريال مدريد.

وانطلق فينسيوس جونيور بهجمة لريال مدريد في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة وراوغ الظهير الأيمن ريرسون وحاول بعده مراوغة المدافع ماتس هوميلز ولكن الكرة طالت منه وخرجت من الملعب قبل أن يواصل الهجمة.

وجاءت أولى محاولات بروسيا دورتموند في الدقيقة الخامسة من هجمة مرتدة وصلت إلى مارسيل سابيتزر على الجانب الأيمن للمنطقة وأرسل عرضية أبعدها أنطونيو روديجير وارتدت الكرة لسابيتزر مرة أخرى بعد خطأ من بيلينجهام في التمرير ومررها لريرسون ولعب عرضية ارتطمت بجسد ميندي وتحولت لركنية.

ونفذ يوليان براندت الركنية وحولها فولكروج برأسه وأبعدها توني كروس من منطقة الجزاء.

وأخطأ الحارس كوبل في لعب كرة طولية بالدقيقة السابعة وارتطمت بقدم رودريجو ووصلت لبيلينجهام الذي فشل في استلام الكرة وخرجت لرمية تماس.

ولعب أنطونيو روديجير كرة طولية ناحية منطقة جزاء بروسيا دورتموند في الدقيقة الثامنة وحولها بيلينجهام برأسه محاولًا تمريرها لزميله رودريجو ولكن الكرة وصلت للحارس.

ومرر داني كارفخال كرة ناحية فريدريكو فالفيردي بالدقيقة العاشرة، وتسلم الكرة وحاول مراوغة شكوتلبيرج، مدافع بروسيا دورتموند، ولكن الأخير اصطدم به وسقط فالفيردي أرضًا بدون خطأ.

وسدد فريدريكو فالفيردي كرة قوية بقدمه اليسرى بالدقيقة 11 من على حدود منطقة جزاء بروسيا دورتموند واعتلت العارضة بعد هجمة منظمة بدأت بكرة طولية ناحية داني كارفخال الذي مرر الكرة براسه لفالفيردي ثم تبادل فالفيردي التمريرات مع كارفخال وبيلينجهام قبل التسديد ناحية المرمى.

ولعب كريم أدايمي كرة طولية ناحية فولكروج في الدقيقة 12 خلف دفاع ريال مدريد وتسلم الكرة ومررها لزميله يوليان براندت الذي تسلم الكرة ثم سددها على يسار الحارس كورتوا، ولكن الحكم أشار لوجود حالة تسلل.

واستمرت المحاولات بين لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على الملعب خلال الدقائق التالية والعمل على خلق فرص خطيرة للوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب في أول 20 دقيقة من عمر المباراة بنسبة 58% مقابل 42% لصالح فريق بروسيا دورتموند.