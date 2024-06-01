المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني يناقش التوترات التي يُحدثها الاحتلال في المنطقة

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الجلسة الحوارية التي عقدت اليوم السبت بدأت من الساعة الواحدة ظهرًا وما زالت مستمرة حتى الآن، وتم خلالها مناقشة أكثر من موضوع.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، أن التحديات المحيطة والوضع الإقليمي كانت من بين المواضيع التي تمت مناقشتها، كما تم التطرق إلى تأثير التوترات التي يحدثها الاحتلال الإسرائيلي في القضية الفلسطينية على الأمن القومي المصري.

أوضح أيضًا أن جميع المشاركين في الجلسة كانوا داعمين للأمن القومي المصري، وتم إبداء كافة الآراء، كما سيتم بلورة هذه الآراء بعد انتهاء الاجتماع، مشيرًا إلى أن الدعم الشعبي والاصطفاف وراء القيادة السياسية يعكس التزام المصريين بحماية حدود البلاد، وأكد أن القرارات التي يتم اتخاذها تعكس وعيًا تامًا بما يحيط بمصر في المنطقة.

وفيما يتعلق بملف التحول للدعم النقدي، أشار "فوزي" إلى أن الحكومة استعانت بالحوار الوطني لمناقشة هذا الموضوع. وأكد أن هذه سابقة للحكومة، حيث تم طرح موضوع محدد للنقاش، موضحًا أن الحوار الوطني يُجرى عن طريق لجان متخصصة، وجميع أعضاء مجلس الأمناء لديهم توجهاتهم. الهدف النهائي هو دعم مصلحة المواطن.