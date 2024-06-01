السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التموين: الحكومة تعمل على عدم تأثر الفئات الأولى بالرعاية خلال الإصلاح الاقتصادي

وزير التموين
وزير التموين

كشف الدكتور علي المصيلحي  وزيرالتموين والتجارة الداخلية، أن أي إصلاح اقتصادي لا بد أن يتزامن مع حماية اجتماعية وهو ما تفعله الدولة وأن تحريك سعر الخبز ليس كما يقال إنه من مطالب صندوق النقد الدولي. 

 

وأضاف وزير التموين، خلال تصريحات له، أن الحكومة تعمل على عدم تأثر الفئات الأولى بالرعاية خلال الإصلاح الاقتصادي، ويوجد الكثير من الفقد ونهدر ما لا يقل عن 10 إلى 15% من الخبز المدعم نتيجة سوء الاستخدام؛ كاشفا عن أنه نفضل التوجه إلى الدعم النقدي المشروط إذ يستحق حوالي 71 مليون مواطن  الخبز وملتزمون بدعمهم.

 

وتابع: “انتظم أكثر من ٣٠ ألف مخبز بلدى مدعم على مستوى الجمهورية فى صرف الخبز المدعم للمواطنين، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء تحريك سعر الرغيف إلى ٢٠ قرشًا بدلًا من ٥ قروش”.

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إنتاج ما يقرب من ٢٧٥ مليون رغيف يوميًا لنحو ٧٠ مليون مواطن مستفيد من منظومة الخبز المدعم، على ٢١ مليون بطاقة تموين.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ثبات حصة الفرد من الخبز المدعم بواقع ٥ أرغفة يوميًا، وبذات الأوزان المقررة «٩٠ جرامًا للرغيف»، وبذات المواصفات المقررة.

وأوضح الوزير، أن الدولة تتحمل ٨٤٪ من قيمة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد، الذى يبلغ ١.٢٥ جنيه، بينما يتحمل المواطن ١٦٪ فقط من قيمته، إذ جرى تعديل سعر رغيف الخبز البلدى المدعم المنتج بالمخابز البلدية على النحو التالى: ٢٠ قرشًا للرغيف زنة ٩٠ جرامًا للخبز «ماو- ملدن- مجر» و٣٠ جنيهًا سعر بيع شيكارة ١٠ كيلوجرامات من دقيق المستودعات المقررة للفرد المدرج تموينيًا شهريًا.

ونوه بأن تحريك سعر رغيف الخبز المدعم يعمل على توفير نحو ١٣.٤ مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٤/٢٠٢٥، ما يخفف العبء على الموازنة.

بدورها، قالت هالة غريب، مديرة مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الجيزة، خلال جولة تفقدية، بمشاركة المركز الإعلامى لوزارة التموين، إن جميع مخابز المحافظة، وعددها ١٨٠٠ مخبز، انتظمت فى صرف الخبز المدعم للمواطنين، وتنتج نحو ٢١ مليون رغيف لصالح ٨ ملايين مواطن مقيدين على مليونىّ بطاقة.

وأوضحت «غريب»: «يحق للمستفيد من منظومة الخبز المدعم صرف ٥ أرغفة يوميًا، بواقع ١٥٠ شهريًا، دون تغيير».

من جهته، أضاف محيى الدين إسماعيل، مدير الإدارة المركزية للرقابة بمديرية تموين الجيزة، أنه يجرى شن ٢٣ حملة يوميًا على المخابز ومنافذ صرف السلع، وذلك لضبط المخالفات ومنع حدوث أى عوائق فى عمليات صرف السلع المدعمة للمواطنين.

ونوه عادل عبدالغنى، صاحب مخبز بلدى مدعم بمنطقة الطوابق بفيصل فى محافظة الجيزة، بأن المستفيد من منظومة الخبز المدعم يصرف الآن ٥ أرغفة بسعر ١ جنيه فقط. 

وأوضح «عبدالغنى» أن متوسط حجم استهلاكه من الدقيق المدعم يبلغ ٢٥ جوالًا زنة ٥٠ كيلوجرامًا للجوال الواحد، ولا يوجد أى مشكلات فى صرف حصة حاملى البطاقات التموينية، التى تبلغ ٤٥٠ جرامًا لـ٥ أرغفة زنة ٩٠ جرامًا للرغيف الواحد.

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